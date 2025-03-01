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健康你我他／會心一笑 傳遞正能量

聯合報／ 文／郭明洋（北市大安）
我對早安圖的印象徹底改觀。圖／郭明洋提供
我對早安圖的印象徹底改觀。圖／郭明洋提供

原本除了孩子和親人外，我不習慣傳送早安圖給朋友，因為有人不喜歡被千篇一律的早安圖干擾。還有總覺得早安圖流於形式，失去真誠，無法像從前偶爾一通電話問候那麼溫暖，彼此能有更深層的交流。

有一次我整理了不少完好如新的書本、玩具和衣物，送去給慈善機構。事後跟一位朋友說，最近都在丟東西，不知道年輕時為何會拚命買一些不用的物品，真是自找麻煩。

第二天他傳來一張自製的早安圖，上面有一句「只怪年輕不懂事，懂事時已不年輕」的文字，然後說那代表我們現在都已「成熟」，不會再幹那種傻事了。看到這張富含哲理的早安圖，不禁莞爾一笑，也讓我對早安圖的印象徹底改觀。

另有一次，我不禁抱怨年紀大了真是不中用，很多事情都做不好。他又傳了一張「少時快樂很簡單，老時簡單很快樂」的早安圖給我。他還提醒我，50多年前，我們只要吃一碗五毛錢的清冰（剉冰加糖水）就會很快樂，現在我們還有能力吃上一球一百多塊的進口冰淇淋，不是該比從前快樂兩百倍嗎？

哈哈，可不是，到了我們這把年紀，只要身體健康，可四處走動，不為生活奔波，不是就該滿足了嗎？從此以後，我也會適時將這種能傳遞正能量的早安圖送出去，不僅簡單又快樂，也能為對方帶來一天的好心情。

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