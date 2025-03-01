愛肝達人站／以為是愛情，結果是心律不整！

老王50歲，未婚，有一天參加一個聚會中，認識了一個女生，長得不錯，幾句交談之中，他突然感到胸口一陣陣小鹿亂撞，以為愛情來了，很興奮，以為單身了幾十年，這次終於愛之神來光顧了。於是鼓起勇氣，向對方示好，要與對方加LINE。

想不到，對方一口回絕了，心裡好沮喪，想不到自己心動了，自己條件也不錯，怎麼被愛的不愛人…

回到家之後，一連好幾天都是小鹿亂撞，越想越奇怪，難道不是愛情，是自己多情，或是心臟出了問題？

於是去診所看了心臟科醫師，做了心電圖，才發現原來是心律不整，不是愛情來了。

會小鹿亂撞有很多原因，通常正常人心臟在跳，是沒有感覺的，但如果心跳太快或心臟亂跳，不規則，就有可能胸口感到小鹿亂撞，其實是心律不整引起的。

此外，如果二尖瓣脫垂，也會引起小鹿亂撞，正常人左心房的血液經由二尖瓣流到左心室，二尖瓣要向下往左心室的方向打開，以便血液往下流，但如果二尖瓣不是往下方打開，而是向上往心房方向打開，醫學上稱為二尖瓣脫垂，就好比下雨天風大，打開的雨傘往上翻一樣，二尖瓣脫垂則是血液由左心室往左心房逆流，此時病人就會有胸痛胸悶現象。通常發生於興奮之時，或喝了咖啡或茶葉之後，有時甚至與心臟缺血引起的心絞痛很類似。

事實上，古代西施捧心由現代醫學來看，極有可能就是二尖瓣脫垂所引起的現象。

會發生胸悶胸口不適而以為是愛情來了，還有一個原因就是胃食道逆流，就是胃中的胃酸逆流到食道內引起食道灼傷，常以為是心臟病甚至誤以為是愛情來了，臨床上不易區分。

總而言之，愛情來了，人人喜歡，胸口悶很多人都有經驗，但要懂得及時求醫診治，分辨真相，才不會空喜一場或延誤了治療的契機，影響健康。

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