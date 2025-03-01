院長講堂／台中榮總院長傅雲慶 兒童心臟權威 力促智慧醫療

曾創下多項心導管治療成功首例的兒童心臟科國際權威傅雲慶，今年一月接任台中榮總院長。對於醫院未來的發展方向，他積極推動智慧醫療、精準醫療、再生醫療等，希望帶領中榮成為國際一流的醫學中心。

傅雲慶因兒時春節發高燒送大醫院急診遭拒診的經驗，立志從醫。30年前，治療先天性心臟病是要鋸開胸骨、心臟停止的「開心」手術，當時他是北榮第三年的住院醫師，輪訓到兒童心臟科，目睹兒童醫學部主任黃碧桃教授完成國內首例免開刀、以心導管放置不鏽鋼彈簧圈封堵動脈導管，且不留疤痕，感到很神奇，因此選擇走兒童心臟科。

亞洲第一「補快」手術屢創紀錄

2003年，傅雲慶獲得行政院公費赴美進修一年，學習「心臟內超音波」技術。2004年回台後，完成亞洲第一例心臟內超音波監視心房中膈缺損介入治療，不用開刀、也不必全身麻醉，至今治療逾1500例。傅雲慶更是亞洲第一「補快」，創下補心臟破洞最快5分14秒紀錄，近期以4分30秒刷新紀錄。

2010年，傅雲慶完成台灣首例「膜型心室中膈缺損」治療，他並且創新使用動脈導管封堵器進行治療，這個方法過去沒人做過、文獻也沒有記載，為此種疾病的治療開闢了新紀元，後來其他醫院也陸續跟進。

2013年底，傅雲慶完成亞洲首例1600克早產兒動脈導管治療，隔年3月成功完成當時亞洲最輕1350克早產兒治療，之後更創新紀錄完成600克早產兒治療。

台中榮總院長傅雲慶（右）醫術精湛，曾創下多項心導管成功首例。圖／傅雲慶提供

虔誠基督徒 行醫追求「榮神益人」

傅雲慶完成很多首例，但都不在醫學指南內。他是基督徒，在創新手術前他都會帶病患及家屬禱告，感謝上帝，每個首例都成功。「上帝有聽到我的聲音，我不是為個人要創紀錄，是要幫病人不要開刀。」他強調，他的行醫核心價值是為追求「榮神益人」，當責把工作做好，創造病人的價值。

中榮未來醫療發展重點，傅雲慶認為，首要發展智慧醫療，中榮為兩岸三地唯一2025全球百大最佳智慧醫院，將積極運用AI，持續精進；其次是精準醫療，中榮可在24小時內測出一萬多個病原菌；還有再生醫療，最先進CAR-T細胞免疫治療，目前中榮已完成10例，成功率100%。此外，新建質子大樓預計今年完工，也規畫興建科技大樓及醫護宿舍。

168間歇性斷食多年 中餐只吃菜肉

由於傅雲慶有糖尿病家族史，因此飲食上執行168間歇性斷食十多年，不吃早餐，體重、血糖更好控制，也讓工作更有效率。通常他的中午便當只吃肉及菜而不吃飯，下午精神就保持不錯，他也不喝有熱量的飲料，只喝原味茶、黑咖啡及白開水。

傅雲慶也愛旅遊，認為走訪各地可增廣見聞，近的旅遊點是日本，遠的旅遊點則是歐洲，喜愛造訪富有歷史及美感的建築。他更固定一周三次從事劇烈運動，如打羽球、桌球，羽球是從小就學的強項，56歲才學打桌球，學新事物可刺激腦部，活到老學到老。

生活中的心情很重要，傅雲慶說，學生時代比IQ，出社會比EQ，但人生是比「JQ」喜樂指數。面對苦難有四個受，不受最苦，其次忍受，再來是接受，但基督徒要做到享受，「苦難是上帝的試煉，讓人成長。」當苦難來了，「感謝主」，怨懟心就沒有了。

傅雲慶接任院長當天，剛好是他結婚33周年紀念日，他說，一位對病人好、工作認真的醫師，絕對不是一位好丈夫，很感謝妻子一路的相陪與包容。

台中榮總院長傅雲慶。圖／傅雲慶提供

傅雲慶

年齡：60歲

專長：免開刀治療先天及結構性心臟病（動脈導管、心房中膈缺損、心室中膈缺損、各種瓣膜或血管的狹窄、瓣周漏等）、川崎症、心雜音、胸痛、心律不整、各種兒童心臟病的診斷及治療

現職：台中榮民總醫院院長、國立中興大學副校長、台灣兒科醫學會監事長、台灣基因治療學會理事長、台中市醫師公會副理事長

學歷：國立陽明大學臨床醫學研究所博士、國立陽明大學醫學系學士

經歷：台中榮總副院長、中國醫藥大學兒童醫院院長、台中榮總兒童醫學部主任、台中榮總兒童心臟科主任、美國芝加哥大學附設兒童醫院進修、美國哈佛大學附設兒童醫院進修

給病人的一句話：要常常喜樂