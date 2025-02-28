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無力住院照顧 外送員選擇讓老父在家邁向死亡
一名年長伯伯平常與太太、兒子同住，伯伯雖然意識清楚，但是長期臥床，生活起居仍仰賴他人照顧。有次發生嚴重尿路感染，護理師在居家換管時發現感染加劇，擔心沒有送醫治療恐怕不治，但家屬卻因為無力住院照顧，而不再積極治療，讓年長父親在家中等死。
醫院處置跟在宅照護不只地點不同，醫事人員要面對的狀況也大不相同。「從事居家護理前，完全無法想像患者從醫院到家裡之前的狀況」萬芳醫院居家護理師李庭庭說，她在急重症病房待超過十年，剛轉到居家護理衝擊不小，於急重症病房時，患者到院就是要全力治療，但照顧居家患者，不只要思考疾病是否會好轉，連家庭成員間的互動、相處方式等都得考量，因為這些因素都會影響患者的治療決定。
李庭庭說，上述個案長期臥床，雖然有長照居服員協助，但時間有限，因此兒子平常擔任外送員，中間找空檔回家幫伯伯翻身、檢查狀況，還得照顧同住的母親。一家人平常生活已經過的吃緊，一旦伯伯住院，形同工作停擺要陪病照顧，更別談負擔住院看護費用。
伯伯家屬決定不送醫治療，居家醫療團隊只能尊重家屬意願，雖然有開立口服抗生素給伯伯，但是當時感染已經相當嚴峻，口服抗生素根本無濟於事，終究邁向死亡。李庭庭表示，住院對家庭照護來說確實是折磨，樂見在宅等治療方式讓病患治療上多一個選擇。
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