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不想輪三班、又不去門診 居家護理師成護理新選擇

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
居家照護護理師不需輪夜班，訪視時間彈性，成為護理師新出路。圖為健保署長石崇良視察在宅急症照護畫面。聯合報系資料照
居家照護護理師不需輪夜班，訪視時間彈性，成為護理師新出路。圖為健保署長石崇良視察在宅急症照護畫面。聯合報系資料照

居家照護護理師不需輪夜班，訪視時間彈性，成為護理師新出路。在宅醫療學會常務理事、維揚診所所長陳英詔表示，急性病房需要輪三班，門診護理師、居家護理師都不需要，但門診護理師工作相對單純輕鬆，薪水也較低；而在宅急症或居家護理師薪水較好，不失為穩定工作時間的選擇。

萬芳醫院的居家護理師李庭庭即為案例之一，因家庭因素無法輪班，離開待了11年的加護病房，現為居家醫療護理師。李庭庭說，有了照顧急重症患者的經驗，轉換到居家照顧患者其實不太困難，兩者照顧對象大多是長者。但居家醫療必須多一點預期、考慮，例如醫院看到尿管塞住或是變髒可以馬上更換解決，但是居家護理師需要未雨綢繆，想到可能會發生狀況準備，也提早給患者家屬衛教資訊。

不只是因為薪資待遇，萬芳醫院社區副院長許金旺表示，不少人是考量個人規畫等因素不願輪夜班等，在宅急症、居家醫療照顧訪視時間安排較輪班彈性，因此有望透過另一種方式留才。

陳英詔表示，除急性病房需要輪三班外，門診護理師、在宅護理師都不需要輪三班。然而，門診白班護理師相對於病房，因為工作相對單純輕鬆，薪水也較低；而在宅急症照護護理師待遇，雖然跟假日值班、夜間輪班工作相比可能仍有差距，但不失為穩定工作時間的選擇。

一般門診護理師月薪約落在四萬元內，病房護理師依照輪班狀況從四萬至六萬元不等，而居家護理師則約莫落在四至五萬元之間。

台灣在宅醫療學會副秘書長、好所宅診所所長黃子華指出，薪資待遇跟輪夜班相比差異不大，對部分護理師確實有吸引力，但多數醫事人員養成過程，並未接觸居家醫療，難以想像工作樣貌。另，在宅照顧模式較醫院複雜，有點類似社工角色，要當個案管理師，協調運用社區資源，也需要外出訪視，也有人不適應，因此對現有醫院護理師流動衝擊有限。

黃子華認為，現階段在宅照顧剛起步，夜間出勤占比極為少數，收案對象若有狀況，嚴重者直接送醫，輕微者則是等隔日再前往處理。然而，隨著在宅照護發展，參考日本、澳洲經驗，長期來看還是需要夜間人員輪班，但工作彈性上仍較醫院輪班高。

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