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中華民國畫學會頒90歲榮譽會員 首屆6藝術家獲贈

中央社／ 台北28日電

為鼓勵資深藝術家，中華民國畫學會今年創立「榮譽會員」制度，讓年滿90歲以上且入會20年以上的會員藝術家以後都可成「榮譽會員」，首屆有6名藝術家獲贈，最高齡者97歲。

中華民國畫學會歷史悠久，最初創立於1920年，歷經國民政府遷台，1961年由姚夢谷、黃君璧、傅狷夫、朱德群等人在台復會，後以「金爵獎」表揚各領域促進藝術發展的人士逾60年。

中華民國畫學會今天舉行首屆榮譽會員頒獎典禮，邀請前台灣藝術大學校長黃光男、榮譽理事長羅振賢、榮譽理事長唐健風頒獎。畫學會理事長沈禎表示，榮譽會員制度表彰資深藝術家的貢獻，也彰顯畫學會承先啟後、薪火相傳的文化使命。

首屆榮譽會員獲贈者包含現年97歲的書畫家釋廣元（俗名：宋元如）、96歲書畫家李可梅、96歲剪紙藝術家陳輝、92歲書畫家章然、91歲畫家梁秀中以及91歲畫家梁丹美。其中，釋廣元及梁秀中今天不克出席，而李可梅的紀念牌由其女李德珍代領。

章然代表首屆榮譽會員致詞表示，他們年紀大了幾歲，但在藝術道路上，仍期望能永遠追隨先進腳步持續往前走，期望畫學會山高水長，繼續努力，各個在藝術創作上奮勇前進，也越來越健康年輕。

畫家 藝術家

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