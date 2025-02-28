胃不舒服勿自行吃藥 醫提醒長期慢性胃炎恐成癌

胃不舒服，不少人直接吃胃藥。不過，醫師提醒，長期服用胃藥其中某些成分可能影響胃部健康或引發副作用，長期慢性胃炎更恐惡化成胃癌，應釐清成因，同步調整飲食與生活習慣。

一名40多歲的電子公司高階主管，因胃悶、發脹不舒服愈來愈頻繁而就醫，檢查發現罹患萎縮性胃炎。他2年前就已診斷出慢性胃炎並發現幽門桿菌感染，但沒有定期回診治療，且抽菸喝酒、重口味飲食習慣仍不改，胃痛就吃胃藥緩解，導致病情變嚴重。

開業診所超音波室主任楊建華透過新聞稿說明，胃部黏膜細胞若經常接觸刺激性飲食、藥物、菸酒等不良物質，甚至情緒與壓力導致胃酸分泌過多，都可能引發胃發炎。可分為急性胃炎與慢性胃炎，若上腹出現絞痛、痙攣，且噁心想吐的感覺來得急又快，就可能是急性胃炎，一般3到5天就會緩解。

楊建華說明，若引起胃炎的原因不斷出現，如持續飲酒、吃傷胃的刺激性食物，胃的紅腫傷口反覆被刺激，沒有好轉，急性胃炎就可能演變為慢性胃炎，產生胃悶、腹脹、消化不良、易飽等症狀。若疏於保養及治療，長期慢性胃炎還可能惡化為胃出血、胃穿孔，甚至胃癌等。

若慢性胃炎合併幽門桿菌感染，楊建華說明，胃黏膜受損後，胃壁細胞和胃主細胞也會被破壞，且一旦數量減少後就不會恢復，形成萎縮性胃炎，接著可能出現胃的癌前病變。因此，有胃幽門桿菌感染時，必須儘快吃藥殺菌。

胃不舒服若長期直接服用胃藥緩解，楊建華提醒，胃藥其中某些成分可能影響胃部健康或引發副作用。如含有鈣、鋁離子，則可能導致便秘；含鎂離子可能致腹瀉；若其中有碳酸離子，和胃酸作用會引發脹氣或打嗝；且其可能改變胃部酸鹼值，使腸胃道菌叢失衡，因此建議仍須經醫師診斷、處方。

楊建華指出，上腹部除了胃部及十二指腸外，還包含肝臟、膽囊、胰臟等器官，就連心臟問題也可能導致上腹不適。因此，若疼痛點位在上腹部，要盡快釐清原因，找出病源。生活中可透過避免過辣飲食，遠離菸、酒、濃茶、醃漬品等會造成胃黏膜受損的成分，並養成定時定量、細嚼慢嚥的飲食習慣保胃。

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