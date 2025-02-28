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228連假首日國道塞成停車場 明國5恐清晨6時就湧車潮

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
228連假首日，國道28日上午湧現車潮，國3三鶯到龍潭等路段時速都不到40公里。中央社
228連假首日，國道28日上午湧現車潮，國3三鶯到龍潭等路段時速都不到40公里。中央社

今天為和平紀念日連續假期首日，國道多處路段湧現車潮，宛如大型停車場。高速公路局預估，明天國1南向楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統、國3土城至關西等18路段均有車多情形，其中國5南向南港系統至頭城恐清晨6時就有車潮，北向宜蘭至坪林行車時間恐為平日7倍。

高公局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1南向機場系統-中壢、湖口-新竹系統，北向圓山-汐止；國1高架北向堤頂-汐止端；國3南向三鶯-高原、竹林-寶山，北向新店-南港系統；國3甲東向台北端-木柵；國10東向仁武-燕巢系統；國5南向南港系統-坪林，其中西部國道壅塞路段於下午4時已紓解，預估今日交通量為117百萬車公里。

高公局指出，今天下午12時44分國3南向159公里處發生5輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里 ；下午1時20分於國3南向63公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里；2時45分於國3南向193公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵2公里；4時08分於國3南向123公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里，均影響整體車流甚鉅。

高公局表示，明天為和平紀念日連續假期第2日，預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均1.3倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

此次連假適逢春季賞花時節且天候良好，高公局研判，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，明天西部國道南向用路人於上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議清晨5時前或傍晚5時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

高公局表示，明天國道相關疏導措施包括清晨5時至中午12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費等。

二二八事件 國道 塞車 連假 高公局

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