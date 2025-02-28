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228連假好天氣別錯過！下周全台轉濕冷 斷崖式降溫暴跌10幾度
中央氣象署預報員林定宜表示，228連假期間各地天氣穩定，且溫暖微熱，中南部更有近30度高溫，但下周一白天鋒面、東北季風或大陸冷氣團南下，全台轉濕涼，溫度驟降10幾度，基隆北海岸、西半部有局部較大雨勢發生機率，一路到周五幾乎是全台有雨天氣。
林定宜指出，明、後天各地天氣穩定，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨。下周一白天鋒面接近，花東、恆春半島、南部地區及中部山區轉為短暫陣雨，周一晚間至周二鋒面通過、東北季風或大陸冷氣團南下，天氣較不穩定，基隆北海岸、西半部有局部較大雨勢發生機率，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，這段時間幾乎全台都有雨。
林定宜表示，下周三至周五東北季風或大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，天氣濕冷，全台都有雨，中部以北、東北部及東部雨勢明顯，其他也有短暫雨。
溫度方面，他指出，明、後天各地溫暖微熱，中南部有將近30度高溫，下周一起溫度將驟降10多度，一路到周五各地都在14、15度。
另外，他表示，明天至下周二清晨，金門、馬祖、中部以北及基隆北海岸全天及南部清晨有局部霧或低雲；下周二、周三基隆北海岸、東半部、蘭嶼及綠島有長浪發生機率，提醒民眾留意。
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