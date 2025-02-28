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228連假首日湧現出遊潮 明天省道易壅塞路段一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天為228連假首日，不少省道出現出遊及返鄉車潮。示意圖。聯合報系資料照
今天為228連假首日，不少省道出現出遊及返鄉車潮。示意圖。聯合報系資料照

今天為228連假首日，不少省道出現出遊及返鄉車潮，交通部公路局預估，明天部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍將湧現車潮，包含台61線鳳鼻至香山、竹南路段及中彰大橋、台64線接國3中和交流道等，目前西部國道客運尚有63.6%空位，東部國道客運尚有76.8%空位，民眾可多選擇公共運輸減少車流。

公路局表示，今省道出現車多壅塞路段，包含台64線中和至國3路段東向、台65線土城至國3路段南向、台2線外木山至大武崙、台15線鳳鼻尾路段至竹港大橋路段南向、台61線龍井至中彰大橋路段南向、台18線中埔路段、台1線加祿至內獅路段南向等。

公路局指出，明天為228連假第2天，預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍將湧現車潮，包含台61線鳳鼻至香山、竹南路段及中彰大橋、台64線接國3中和交流道、台74線臺中環線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及接國1仁德系統交流道、台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台9甲線新店到烏來、台3線大溪路段、大湖路段及古坑至梅山、台14甲線清境農場、台21線日月潭等。

公路局也說，為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能，視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。截至中午12時，西部國道客運共行駛2401班次，疏運39274人次；東部國道客運路線共計行駛615班次，疏運13880人次。依目前國道客運車票預售情形，明天西部國道客運尚有63.6%空位，東部尚有76.8%空位。

二二八事件 國道客運 塞車 車潮 連假

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