空品不良高峰已過 環境部：明天西半部轉橘等級

昨天西半部空氣品質惡化，最高峰時有9縣市成立空氣汙染防制指揮中心。環境部今天說，根據下午最新空品預報顯示，空氣品質不良最差的情形已經過去了，明(1)日環境風場將轉為東南風，南部空氣品質會有所改善，西半部、金門地區空則可望由紅轉為橘色提醒等級，其他地區則為普通等級。

環境部表示，因應這次空品不良事件，各縣市除啟動各項應變工作外，更執行多個跨區聯合應變機制，如北北桃及中彰投執行聯合稽查，並針對易產生逸散性汙染源進行查核；雲嘉南高屏等6縣市啟動無人機飛鷹空中勘查，加強取締露天燃燒，並要求大型汙染源啟動降載減排措施。此外，成立地方防制指揮中心縣市，更進一步依法啟動禁止行為的管制措施，如禁止使用吹葉機等易產生揚塵逸散行為。

而依環境部監資司今天下午2時最新空氣品質預報顯示，本次空氣品質不良最差情形已過去，明(1)日環境風場將轉為東南風，南部空氣品質會有所改善，西半部及金門地區空氣品質可望由紅轉為橘色提醒等級，其他地區則為普通等級；3月2日午後南風增強，中南部擴散良好，空氣品質更可好轉至普通等級，中部以北地區則維持橘色提醒等級。

環境部提醒民眾，228假期仍請隨時留意最新空氣品質資訊，並依所在地點空氣品質採行適當防護措施。