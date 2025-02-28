前鎮科技產業園區攜手15家企業 捐血公益活動溫暖登場

經濟部產業園區管理局高屏分局27日在前鎮科技產業園區舉辦「捐血助人讓愛永續」公益捐血活動，園區內15家企業熱烈響應，包括同愛會、保健所（民生醫院進駐團隊）、瑞儀光電（6176）、新盛力（4931）、全台（3038）、台虹（8039）、三井、日東電工、晶傑達、博士電子、華東科技（8110）、凱銳光電、華新科技（2492）、台糖高雄分公司及典範半導體（3372）等，吸引眾多園區員工及民眾熱情參與，現場洋溢著滿滿的愛心與正能量。

活動現場，高屏分局游淑惠分局長特別頒發獎盃，感謝各協辦單位的大力支持，並致詞表示：「感謝每一位捐血者無私奉獻的愛心，也感謝所有工作人員的辛勤付出。這場充滿溫情的公益捐血活動，為新春注入滿滿的正能量與生命力，更期待未來有更多企業和夥伴加入，讓愛心持續傳承，為社會貢獻更多溫暖。」

此次活動特別出動三輛捐血車，並設置「等候人數」查詢功能，大幅縮短排隊等待時間，體貼捐血者需求。活動自早上9點開始，捐血者便紛紛排隊等候，場面熱鬧，捐血熱情感人至深。據捐血中心統計，此次活動成功募集300多名熱心捐血者，總計熱血近12萬c.c.，有效補充血液庫存，助力醫療急需，充分展現園區企業及員工對社會公益的熱忱。

除了捐血活動外，高屏分局政風室、環安勞動科、警察隊、民生醫院及前鎮衛生所等單位也設置宣導攤位，進行廉政、性平等法令知識、防詐宣導，以及愛滋病、急慢性傳染病、菸害防治、慢性病預防等健康知識宣導，藉此提升員工及民眾的健康識能，共同營造更友善的社會環境。

此次「捐血助人讓愛永續」活動，不僅成功募集熱血，補充醫療血庫，更傳遞了無限的愛心與關懷。園管局高屏分局強調，未來將持續秉持「取之社會、用之社會」的回饋精神，推動更多公益活動，攜手園區企業共同落實永續發展，讓愛心的力量不斷延續。