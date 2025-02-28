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228連假空氣品質亮紅燈 醫：戴口罩降傳染風險

中央社／ 台北28日電
今日中南部局部地區空氣品質亮紅燈。醫師提醒，佩戴口罩簡單有效可降低傳染風險。示意圖，圖中人物與新聞無關。聯合報系資料照
今日中南部局部地區空氣品質亮紅燈。醫師提醒，佩戴口罩簡單有效可降低傳染風險。示意圖，圖中人物與新聞無關。聯合報系資料照

今天是228連假第1天，好天氣正適合出門踏青，但中南部局部地區空氣品質亮紅燈。醫師提醒，佩戴口罩簡單有效可降低傳染風險。此外，室內關窗應保留5公分空隙，讓空氣流通。

依環境部最新空氣品質監測網資訊，近日偏東風擴散差導致空氣品質不佳，西半部地區污染物累積，空氣品質達「橘色提醒」等級（對敏感族群不健康），雲嘉南、高屏空品區及金門達「紅色警示」等級（對所有族群不健康）。

環境部預告，3月2日午後轉南風，風速增強擴散好轉，南部空氣品質將逐漸好轉為普通等級，而中部以北地區為下風處，空氣品質為普通至橘色提醒等級。

適逢228連假又是好天氣，不少民眾安排出遊行程。台北醫學大學附醫院胸腔內科主治醫師周百謙今天告訴中央社記者，連假期間有些民眾會出國，到了當地務必佩戴口罩，可降低傳染風險，尤其搭乘大眾運輸或到人潮擁擠的景點。

因台灣屬於潮濕氣候，很多人一回到台灣就開始鼻塞、打噴嚏，他同樣建議可以佩戴口罩來降低對高濕環境的不適。

周百謙臨床觀察，很多患者是在搭飛機的過程「中招」，畢竟密閉空間，回台灣就開始出現感冒症狀，佩戴口罩簡單有效可降低風險；回到家建議開啟除濕機或空氣清淨機，因出國好幾天，室內塵蟎增加，容易造成持續打噴嚏、咳嗽、鼻塞等。

至於國內旅遊，周百謙說，室內注意通風、室外則要留意空氣污染，環境部官網都有顯示空氣品質，戴口罩或減少戶外行程都是可行選項；不少人憂慮228連假期間又發生一波流感疫情流行，他認為不用太擔心，儘管疫苗數量有限，抗流感病毒藥物相當充足，可有效緩解症狀，快篩並儘快投藥即可。

衛生福利部國民健康署也透過新聞稿提醒，氣喘及呼吸道疾病患者，更應改以室內中低強度活動，避免或減少有深呼吸的行為。適當關閉門窗，雖可降低室外空污對室內影響，但同時也可能使室內外換氣不足，導致二氧化碳增加，關窗時應留約5公分空隙，讓室內外空氣可以對流。

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