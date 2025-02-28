台北101退役鋼纜重生 鉅虹綠美館首展康木祥6作品

台中鉅虹綠美館今首展開展，邀台灣原生藝術家康木祥，展出以台北101退役電梯鋼纜的系列作品等6座作品。康木祥說，作品有紅銅、不鏽鋼與退役鋼纜等三種，展現台灣人堅毅不拔、態度柔軟的特質。

鉅虹綠美館今展出康木祥作品特展，以及的⻄班牙畫家皇⠂雷普耶斯Juan Ripolles畫展。今天開展貴賓雲集，包括台中市不動產開發公會理事長林正雄、建築師吳六合、許榮江、土地銀行經理林秋蘭等人共襄盛舉，歡迎民眾參觀。

康木祥為苗栗木雕家，因為對生命的深刻省思，分別於2002年入住龜山島一年創作漂流木、2013年以台北101大樓的退役電梯鋼纜作為素材，經過創作以藝術姿態重新呈現。目前作品「無限⽣命」在台北101廣場長期展出中。

康木祥說，原本要廢棄的鋼纜，能夠被藝術回收再利用，是相當困難的創作，但是能在每一個蜿蜒轉折處，都看見生命的重生，是充滿激勵、值得挑戰的目標。他感謝鉅虹建設董事長劉品辰邀他舉辦展覽，為藝術種子播種，讓民眾都能來感受藝術之美。

劉品辰說，康木祥的創作表達對資源的珍惜、地球的愛護，以及對家人的珍惜與包容的生命理念，與鉅虹建設在台中推案逾30年，建築作品中的真誠省思，追求提升環境、生活與未來發展與回歸純粹契合，盼這次合作傳達「love earth生活更純粹」。

劉品辰說明，鉅虹綠美館融入自然元素在生活的永續理念，隨處可見綠色植栽所延伸的穿透感，場館坐落在13期，周邊有大慶火車站、捷運綠線，又有中山醫學大學、秀泰文心等形成的生活圈，著實便捷。