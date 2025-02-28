快訊

半導體風雲／難擋川普壓力 台積美國廠棄2奈米改1.6？

二二八事件78周年 賴總統：獨裁者蔣介石犯下滔天大罪

聽新聞
0:00 / 0:00

228連假首日國道塞成大型停車場多處「紫爆」 下午9地雷路段曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
228連假首日，國道28日上午湧現車潮。中央社
228連假首日，國道28日上午湧現車潮。中央社

今天為和平紀念日連續假期首日，截至上午11時，國道全線交通量為40百萬車公里，不少路段出現壅塞情形，包括國1北向內湖至東湖、國3南向環東至南港皆為紫爆，時速不到20公里，另外，國1南向中壢至內壢、國1南向楊梅至湖口、竹北至新竹、國3南向三鶯至鶯歌、大溪至龍潭等也均有車多情形，預估今日交通量為117百萬車公里。

高公局表示，今天上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園-中壢轉接道、楊梅休息站-新竹系統、王田-彰化，北向鼎金系統-岡山、大雅系統-台中系統、圓山-汐止；國1高架南向中壢轉接道-楊梅端；國2東向大湳-鶯歌系統；國3南向樹林-高原、烏日-霧峰、草屯-中興，北向新化系統-官田系統、安坑-木柵；國3甲東向台北端-木柵；國10東向仁武-燕巢系統；國5南向南港系統-石碇，其餘國道路段大致正常。

高公局說，今天上午7時51分於國1高架南向66公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里；上午8時2分於國3南向209公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；上午9時2分於國1南向91公里處發生1輛小客車與1輛大客車擦撞事故，造成後方車流回堵10公里；上午9時19分於國6東向國姓1號隧道17.8公里處發生4輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里 ，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局表示，連假適逢春季賞花時節且天候良好，研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判今天下午重點壅塞路段為國1高架南向機場系統-楊梅端；國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武至左營端等路段，建議國5南向用路人於傍晚5時後出發。

今國道多處路段湧現車潮。圖/取自1968App
今國道多處路段湧現車潮。圖/取自1968App

國道 高公局

延伸閱讀

不斷更新／228連假國道一早出遊車潮「紫爆」 恐塞到下午

228連假往墾丁屏鵝公路湧車潮 警方實施調撥車道

天氣晴朗出遊多 228連假國道中部南下路段部分「紫爆 」

228連假首日返鄉出遊車潮湧現 省道19路段易壅塞

相關新聞

不斷更新／228連假國道一早出遊車潮「紫爆」 恐塞到下午

今天為和平紀念日連續假期首日，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為117百萬車公里，為平日年平均（9...

228連假溫暖晴朗飆30度高溫 下周鋒面+冷氣團「乍暖還寒」

把握228連假好天氣，中央氣象署預報員林定宜今天表示，連假放完之後，天氣就會轉趨不穩定，下雨區域剛開始從花東、南部地區、...

第一名的乾淨捷運！北捷曝光深夜幕後功臣照 網感動再歸功1事

台北捷運向來以乾淨的車廂讓搭乘的民眾印象深刻，北捷昨日在臉書粉專曝光清潔的幕後功臣，表示清潔人員在收班後的深夜才上工，在車廂內默默奉獻，包括地板、座椅、扶手，通通都不放過！期許讓大家都能搭到舒適、明亮的捷運車廂。

貓纜漲到每人每次180元 商圈：以前50元客人待不久

貓空纜車3月3日起調漲票價，從原本最低70元改為每人每次180元、一日票300元。貓空商圈直言，漲價的話，「客人才留得久...

衛福部3月3新制上路 19至64歲高風險納入肺鏈公費疫苗

衛福部公布3月將上路的3項新制，包含19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險民眾納入公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象...

228連假首日國道塞成大型停車場多處「紫爆」 下午9地雷路段曝

今天為和平紀念日連續假期首日，截至上午11時，國道全線交通量為40百萬車公里，不少路段出現壅塞情形，包括國1北向內湖至東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。