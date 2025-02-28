228連假首日國道塞成大型停車場多處「紫爆」 下午9地雷路段曝

今天為和平紀念日連續假期首日，截至上午11時，國道全線交通量為40百萬車公里，不少路段出現壅塞情形，包括國1北向內湖至東湖、國3南向環東至南港皆為紫爆，時速不到20公里，另外，國1南向中壢至內壢、國1南向楊梅至湖口、竹北至新竹、國3南向三鶯至鶯歌、大溪至龍潭等也均有車多情形，預估今日交通量為117百萬車公里。

高公局表示，今天上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園-中壢轉接道、楊梅休息站-新竹系統、王田-彰化，北向鼎金系統-岡山、大雅系統-台中系統、圓山-汐止；國1高架南向中壢轉接道-楊梅端；國2東向大湳-鶯歌系統；國3南向樹林-高原、烏日-霧峰、草屯-中興，北向新化系統-官田系統、安坑-木柵；國3甲東向台北端-木柵；國10東向仁武-燕巢系統；國5南向南港系統-石碇，其餘國道路段大致正常。

高公局說，今天上午7時51分於國1高架南向66公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里；上午8時2分於國3南向209公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；上午9時2分於國1南向91公里處發生1輛小客車與1輛大客車擦撞事故，造成後方車流回堵10公里；上午9時19分於國6東向國姓1號隧道17.8公里處發生4輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里 ，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。