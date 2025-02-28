聽新聞
0:00 / 0:00
參拜中和南山福德宮為土地公暖壽 侯友宜：祈求市政順利
農曆2月2日為福德正神生日，新北市長侯友宜今前往中和南山福德宮，為土地公暖壽祝賀，也祈求市政順利、人民安居樂業。一早廟裡就聚集許多信眾，展現土地公在民間信仰中的重要地位。
南山福德宮主委呂芳煙談到，南山福德宮創建於清朝乾隆20年，已有近300年歷史，擁有全國最高土地公神像，具有獨特代表性之土地公廟。地理位置上俯視台北盆地，是大台北地區觀看夜景的著名旅遊勝地。
侯友宜表示，南山福德宮有尊108呎高的土地公神像，為北台灣指標性的財神廟，所以信眾相當多，感謝土地公保佑民眾平安順利。他也提及要用土地公的慈悲精神照顧大家，不分你我、同心協力，讓台灣這塊土地更好。
民政局補充，為迎接「2025雙北世壯運」盛會，今日起推出「新北祈福列車」10條宗教觀光經典路線，精選場所搭配周邊景點介紹，官方網站更設有英、日、韓、泰語言，希望讓更多人從宗教認識新北。其中「富貴發達路」的其中一站就是南山福德宮，歡迎民眾在6月30日前踴躍參與。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言