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參拜中和南山福德宮為土地公暖壽 侯友宜：祈求市政順利

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
農曆二月二日為福德正神聖誕，新北市長侯友宜今前往中和南山福德宮，為土地公暖壽祝賀。記者江婉儀／攝影
農曆二月二日為福德正神聖誕，新北市長侯友宜今前往中和南山福德宮，為土地公暖壽祝賀。記者江婉儀／攝影

農曆2月2日為福德正神生日，新北市長侯友宜今前往中和南山福德宮，為土地公暖壽祝賀，也祈求市政順利、人民安居樂業。一早廟裡就聚集許多信眾，展現土地公在民間信仰中的重要地位。

南山福德宮主委呂芳煙談到，南山福德宮創建於清朝乾隆20年，已有近300年歷史，擁有全國最高土地公神像，具有獨特代表性之土地公廟。地理位置上俯視台北盆地，是大台北地區觀看夜景的著名旅遊勝地。

侯友宜表示，南山福德宮有尊108呎高的土地公神像，為北台灣指標性的財神廟，所以信眾相當多，感謝土地公保佑民眾平安順利。他也提及要用土地公的慈悲精神照顧大家，不分你我、同心協力，讓台灣這塊土地更好。

民政局補充，為迎接「2025雙北世壯運」盛會，今日起推出「新北祈福列車」10條宗教觀光經典路線，精選場所搭配周邊景點介紹，官方網站更設有英、日、韓、泰語言，希望讓更多人從宗教認識新北。其中「富貴發達路」的其中一站就是南山福德宮，歡迎民眾在6月30日前踴躍參與。

農曆二月二日為福德正神聖誕，新北市長侯友宜今前往中和南山福德宮，為土地公暖壽祝賀。記者江婉儀／攝影
農曆二月二日為福德正神聖誕，新北市長侯友宜今前往中和南山福德宮，為土地公暖壽祝賀。記者江婉儀／攝影

侯友宜 土地公

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