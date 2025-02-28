228連假首日出遊 國道、省道交通狀況一次看

228連假首日，交通部指出，28日返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間；至於在國道部分，上午重點壅塞路段為國1高架南向機場系統──楊梅端；國1南向楊梅──頭份、彰化系統──埔鹽系統，北向圓山──大華系統；國3南向中和──關西、快官──霧峰、草屯──名間；國5南向南港系統──頭城；國10東向鼎金系統──燕巢等路段。

交通部指出，27日省道部分路段經觀測尚未出現大量車潮，僅快速公路鄰近市區及銜接國道路段有下班時段重現性尖峰壅塞情形。另為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，27日西部國道客運共計行駛8,019班次，疏運129,714人，疏運人數較112年同期減少7.9%；東部國道客運路線共計行駛1,713班次，疏運34,173人，疏運人數較112年同期增加23.7%。

易壅塞路段與疏導措施一次看

今日易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線臺中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台86線接國1仁德系統及接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段），主要省道幹道(台9線南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段)及觀光景點聯外道路（北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段，中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段，南部台26線墾丁路段），建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

國道部分則是預估今日交通量為117百萬車公里。7時起南向車流逐步湧現，目前車多路段為國1南向湖口-竹北、國3南向土城──樹林、鶯歌系統──大溪；國5南向南港系統至石碇，其餘路段交通狀況大致正常。另截至上午7時，交通量為12.9百萬車公里。

今日相關疏導措施包括，0至12時國5石碇、坪林及5至12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

另外根據昨日全日交通量為109.4百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）之1.2倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為平日年平均（2.5百萬車公里）之1.2倍，昨日西部國道於下午16時後車流逐漸增加，車多路段包括國1南向內湖至圓山、桃園至中壢、湖口至竹北、仁德系統至高科，北向林口至五股；國3南向新店至中和；國10西向燕巢至左營端（故障車），其餘國道路段大致正常。整體車流20時起陸續紓解。

連假適逢賞花季節 尖峰時段將有大量車潮

交通部表示，本次連假適逢春季賞花時節且天候良好，高公局研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判今日上午重點壅塞路段為國1高架南向機場系統──楊梅端；國1南向楊梅──頭份、彰化系統──埔鹽系統，北向圓山──大華系統；國3南向中和──關西、快官──霧峰、草屯──名間；國5南向南港系統──頭城；國10東向鼎金系統──燕巢等路段，呼籲民眾多利用大眾運輸或省縣道，如仍需行駛國道，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間，詳細路況預報圖。

交通部呼籲民眾出門務必檢查好車況養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，並注意車前狀況、保持安全距離，切勿超速。高公局預祝和平紀念日假期行車平安。