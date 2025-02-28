228連假溫暖晴朗飆30度高溫 下周鋒面+冷氣團「乍暖還寒」

把握228連假好天氣，中央氣象署預報員林定宜今天表示，連假放完之後，天氣就會轉趨不穩定，下雨區域剛開始從花東、南部地區、中部山區局部短暫陣雨，下周一晚上鋒面通過，以及東北季風或大陸冷氣團南下，天氣變得更不穩定。特別是下周一晚上到下周二西半部還有基隆北海岸，可能出現局部較大雨勢出現機率，其他地區也可能有陣雨或雷雨，所以是全台都有不穩定天氣或劇烈天氣發生。

林定宜表示，下周一之前，各地屬於穩定回暖、水氣偏少的天氣型態。下周一晚上至下周二鋒面通過，以及東北季風或達到大陸冷氣團的冷空氣南下，下周二至下周四天氣變化非常快，可以說是乍暖還寒、春寒雨若泉型態，天氣非常溼冷，尤其北台灣地區。

另外，林定宜表示，霧也要特別注意和強調，今天金馬地區和今晚中部以北有可能局部霧或低雲，明天至下周二鋒面還沒來臨、回暖的期間，金馬和中部以北、基隆北海岸，以及南部清晨，都可能有低雲或霧影響能見度，要注意交通安全和航班資訊。

今天清晨西半部，尤其台南以北能見度差；新北市、馬祖地區有低雲或霧，氣象署發布濃霧特報。今天天氣型態，林定宜表示，由於來自台灣東方高氣壓所帶來的暖空氣影響，今天主要吹南風到東南風的風向，所以各地溫度持續比昨天還要再回升，天氣也是相當穩定。

林定宜表示，今晚台灣附近仍然吹偏南風向，明天、周日仍然受到暖氣團帶來的暖空氣影響，溫度持續回升。不過，下周一韓國南方海面低氣壓有帶來一道鋒面，將逐漸接近台灣，白天開始台灣天氣轉為不穩定，花東、南部、中部山區逐漸轉成短暫雨的天氣，金馬白天開始轉為陣雨或雷雨的天氣型態。

下周二鋒面通過以及東北季風影響，全台各地天氣不穩定，林定宜表示，西半部和東北部、基隆北海岸都可能有陣雨或雷雨，其他地區多多少少也有陣雨或雷雨。下周三、下周四持續受到這波東北季風或大陸冷氣團的影響，加上華南雲雨區東移的關係，所以這幾天都屬於溼冷的天氣型態。

短期定量降水預測部分，林定宜表示，周日之前水氣大致上比較偏少，除了迎風面的花東和恆春半島有零星短暫雨之外，其他地區多雲到晴的天氣。下周一由於鋒面逐漸接近，所以天氣轉趨不穩定，下雨區域白天開始增加一些，包括花東、恆春半島、南部地區和中部山區，逐漸轉為短暫雨天氣型態。

林定宜表示，下周一晚上由於鋒面開始通過，預計到下周二清晨，鋒面通過時會有明顯雨勢，甚至有陣雨或雷雨出現。下周一晚上到下周二基隆北海岸、西半部可能有局部較大雨勢發生機率，其他地區有短暫陣雨或雷雨。下周三、下周四持續受到華南雲雨區東移影響，台灣附近水氣多，也偏冷。