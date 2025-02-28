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被害人易成加害人 衛福部：兒少性侵男性占25%且有黑數

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
年輕世代運用網路軟體交友，對方身份真假難辨，加上性別多元化趨勢影響，衛福部統計，性影像受害者男性約占3成，且兒少性侵案件中，每4名受害者就有1人是男性，占比25%。示意圖。本報資料照片
年輕世代運用網路軟體交友，對方身份真假難辨，加上性別多元化趨勢影響，衛福部統計，性影像受害者男性約占3成，且兒少性侵案件中，每4名受害者就有1人是男性，占比25%。示意圖。本報資料照片

年輕世代運用網路軟體交友，對方身份真假難辨，加上性別多元化趨勢影響，衛福部統計，性影像受害者男性約占3成，且兒少性侵案件中，每4名受害者就有1人是男性，占比25%。衛福部保護司長張秀鴛表示，社會普遍對男性被害人關注較少，男性也因社會刻板印象，擔心遭嘲笑而選擇沉默，導致許多案件未被揭露，恐有黑數。

衛福部保護司實務觀察，男性性影像受害案件，多與性傾向有關，例如女性在網路上利用男性大頭貼冒充男性，讓男同志卸下防備，騙取其性影像；男同志之間也存在彼此騙取性影像情況，戀童者冒充身份詐騙未成年男性性影像者，也不在少數，網路匿名交友情況多，提醒民眾勿拍攝性影像，以免被不肖人士惡意公開，甚至由線上性影像犯罪轉為線下性侵。

性侵害案件中，約6成被害人為兒少，其中4名兒少有1人是男性。張秀鴛表示，據治療專家轉述，由於事發前不具異性、同性性經驗，男性幼童遭性侵時，其內心狀態容易由羞愧、受傷、痛苦，轉為對性的探索、興奮及滿足，並形成「想與另一人分享」的心理，進而由受害者轉為潛在加害人，許多性侵害加害人接受輔導治療時，均發現其生命歷程中曾經是受害者角色。

「許多性侵害被害人因加害者擁有權勢、社會地位或其他影響力，使得他們在年幼時不敢發聲，甚至長年背負沉重壓力，直到成年後才鼓起勇氣說出真相。」張秀鴛說，這樣的情境並非個案，許多被害人在童年或青少年時期因為害怕不被相信、擔心遭受二次傷害或因社會環境而選擇沉默，或在多年後才選擇公開經歷。

張秀鴛表示，性騷擾、性侵害、兒少性剝削及性影像散布等性暴力議題，近年備受社會關注；性暴力被害者，往往需要長時間心理復原與重建，過程充滿挑戰與辛苦，藉防治教育推廣，形塑友善、支持、接納、不譴責社會氛圍，對被害人復原至關重要。政府除積極修法，建立制度與措施遏止性暴力外，強化民眾對性暴力認知和防治意識尤為重要，建立零容忍的環境，才能真正防止性暴力發生。

隨著網路科技的快速發展，性暴力犯罪樣態已經跨越實體與網路的界線，網路性犯罪威脅日益嚴重。衛福部去年舉辦拒絕散布性影像徵件活動，深入校園宣導，並鼓勵學童關注並參與防治行動，今年持續協同地方政府辦理性暴力巡迴影展計畫。相關短影音得獎作品及影展資訊已公布於官方網站，民眾可自行下載運用，並共同打造性暴力零容忍的社會。

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