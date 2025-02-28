天氣晴朗出遊多 228連假國道中部南下路段部分「紫爆 」

今天是228和平紀念日3天連假第一天，由於天氣晴朗，出遊或返鄉的民眾多，國道中部南下路段約上午8時，即湧現大量車流，尤其是國3快官交流道到霧峰系統間、 國1彰化系統到中清交流道路段最嚴重，一度出現「紫爆 」，警方呼駕駛人耐心駕駛。

國道中部南下路段今天上午車流量都很大，國道警察第三大隊指出，在國1部分，從彰化系統交流道到埔鹽系統交流道間都出現局部塞車，彰化系統交流道到彰化交流道到上午10時，出現「紅色警示」車速約40公里左右。

從王田交流道到中港交流道更是塞爆，一度出現紫爆，車速低於30公里，至於中港交流道到台中系統交流道間，反而北上塞得比較嚴重。

在國3部分，都是南下車多，國道警察第三大隊指出，尤其快官交流道到霧峰系統交流道間，塞得比較嚴重，尤其是接台74線中彰快速道路匝口路段，甚至比現紫爆，車速在30公里以下，車輛走走停停，至於彰化系統交流道到龍井交流道間，也是車多。