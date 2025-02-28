貓纜漲到每人每次180元 商圈：以前50元客人待不久

貓空纜車3月3日起調漲票價，從原本最低70元改為每人每次180元、一日票300元。貓空商圈直言，漲價的話，「客人才留得久」，未來客製化遊程也會安排到指南宮賞花等；專家建議北捷滾動式檢討票價調整，而非一次說死，民眾會更有感。

貓纜有動物園、動物園南、指南宮及貓空4站，一般民眾原本1站70元、2站100元、3站120元，一日票260元；將改為每人每次180元，一日票300元，升等水晶車廂每人每趟加價50元。台北市民、全國6至12歲的兒童、滿55歲原住民和65歲老人等身分的票價不變，每人每次50元、一日票100元。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰表示，北捷調漲票價應經過內部考量與評估分析，對於漲價依據、漲價後能否達到損益平衡的財務分析、運量是否因此減少等正面效益與負面影響，北捷有責任對外完整說明。

李克聰建議，北捷滾動式檢討票價調整，而非一次說死，民眾會更有感，建議可觀察3月、4月等前幾個月的運量變化，並對外說明是否符合預期。他也認為，北捷可為遊客規畫貓纜漲價後的旅遊套裝行程，多一些建議，民眾會覺得搭乘更有CP值。

台北市貓空休閒產業社區發展協會理事長張侑霖說舉例，日月潭纜車全線比貓空纜車短、票價也比較貴，他認為貓纜路線本來就很美，票價這麼便宜，真的不應該。

張侑霖提到，起初票價50元，來貓空的遊客很多，搭纜車上來覺得沒什麼，買個香腸、飲料就回程，但是第一次漲價後，遊客的狀態開始改變，會在山上多待一些時間走走、消費，如今再次漲價，對當地是好事，因為「客人才留得久」。

他說，協會一直都有經營客製化遊程，例如公司行號、團體到貓空半日遊或一日遊，配合對方時間與經費等需求，會安排貓纜導覽、貓空導覽、品嚐特色餐及喝茶、麻糬等茶文化體驗。北捷近期推出專屬車廂包車服務，在隱蔽性、獨立性空間搭乘30分鐘，可以說想說的話，促成多對佳偶求婚成功，協會就接過幾組相關的客製化遊程。