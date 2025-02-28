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影／教宗方濟各病情危急 500名神職人員教友今徒步苦行朝聖祈禱
天主教教宗方濟各支氣管炎住院，國內各教區及社福團體為教宗祈福，上午嘉義教區雲嘉嘉500名神父修女教友，徒步苦行朝聖祈禱，從大林鎮沙崙教堂出發，走到梅山鄉中華聖母朝聖地，為教宗健康祈禱，為國家及世界和平祈福，徒步朝聖隊伍沿途靜默念玫瑰經，受注目。
風和日麗228假期，上午8點多，來自雲嘉嘉500名神父修女教友，陸續抵達大林教堂集合，大林教堂主任司鐸（神父）郭正利帶領祈禱祝福，接著在十字架車輛引導下，大家徒行祈禱，往梅山鄉中華聖母朝聖地前進，全程9公里，大家井然有序步行，許多家長推嬰兒車，阿里山教友手拿「天主是愛」手舉牌，還有台北教友南下參加。
中午抵達中華聖母朝聖地，由主教浦英雄帶領祈禱、降福，梵蒂岡是台灣歐洲唯一邦交國，教宗是全球天主教最高領導人，基督在世代表，88歲教宗方濟各支氣管炎住院病況惡化為雙側肺炎，全球教會同步祈禱，郭正利說，今年是教宗宣布希望朝聖禧年，鼓勵教友朝聖蒙受天主祝福，教區響應舉辦朝聖，並為教宗健康、世界和平祈禱。
浦英雄去年10月代表台灣主教團，出席教宗召集的世界主教會議，代表台灣教會與全球數百位主教，共同祈求世界和平，閉幕會議前，浦英雄特別晉見教宗，浦說，教宗表達對台灣的關懷，並說每天為台灣祈禱，他表達由衷感謝。
梅山鄉教堂供奉中華聖母態像，穿清朝官服戴皇冠，是教會指定朝聖地，教宗為聖母態像加冕，哥德式建築教堂整修完成，跨年夜啟用，光輝燦爛，美輪美奐，與法國浴火重生啟用的巴黎聖母院，都是歌德式建築造型，成為宗教觀光新地標，網友形容「秒飛巴黎聖母院」。
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