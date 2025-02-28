3月10日起19至64歲高風險 納肺鏈疫苗公費接種 25萬人受惠

為降低高風險對象因感染肺炎鏈球菌，導致嚴重併發症或死亡風險及疾病負擔。疾管署發言人曾淑慧指出，19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險族群，如脾臟功能缺損等下月10日起納入公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象，預估25萬人受惠。

依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）接種建議，自今年3月10日起將19至64歲IPD高風險對象納入公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象，提供1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）。

高風險對象為脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。若以今年為例，民國50年（含）以後出生且95年（含）以前出生者符合接種年齡，以「接種年」減「出生年」大於等於19歲及小於等於64歲者納入。

依照民眾過往接種史，接種順序為：

一、未曾接種過PCV13、PCV15及PPV23者：應先接種1劑PCV13，間隔至少8週再接種1劑PPV23。

二、曾接種過PCV13（或PCV15）者：間隔至少8周者可接種1劑PPV23。

三、曾經接種PPV23者：間隔至少1年者可接種1劑PCV13。

四、如已接種過PCV13（或PCV15）及PPV23疫苗者：已經完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種PCV13及PPV23疫苗。

此外，65歲以上民眾為公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象，尚未完整接種PCV13及PPV23者，也應盡速安排接種。