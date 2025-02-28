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228連假首日返鄉出遊車潮湧現 省道19路段易壅塞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
易壅塞路段。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專
易壅塞路段。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專

今天是228連假首日，公路局指出，昨天僅快速公路鄰近市區及銜接國道路段有下班時段重現性尖峰壅塞情形，今天預估銜接國道快速公路、主要省道幹道、觀光景點聯外道路等19路段將出現返鄉及出遊車潮

公路局表示，昨天省道部分路段經觀測尚未出現大量車潮，僅快速公路鄰近市區及銜接國道路段有下班時段重現性尖峰壅塞情形。另為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共行駛8019班次，疏運129714人，疏運人數較去年同期減少7.9%；東部國道客運路線共計行駛1713班次，疏運34173人，疏運人數較前年同期增加23.7%。

公路局表示，今返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，如北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台86線接國1仁德系統及接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段。主要省道幹道，如台9線南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段。

另外，觀光景點聯外道路，如北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段，中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段，南部台26線墾丁路段。

公路局表示，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊；另也已請客運業者於228連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備。

易壅塞路段。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專
易壅塞路段。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專
易壅塞路段。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專
易壅塞路段。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專

國道客運 觀光景點 車潮

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