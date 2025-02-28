228連假首日國道車多 木柵交流道往國5回堵10公里

今天是228連假首日，國道5號清晨5時許就湧入車流，因南港系統匝道儀控緊縮，到上午9時國3木柵往國5已回堵約10公里。高速公路局預估今天車流量大，呼籲民眾上國道前，可使用高速公路1968APP查看即時路況，規畫行程。

高公局坪林交控中心表示，今早5時許車流湧現，約6時達到南港系統匝道儀控緊縮標準，啟動緊縮，到上午9時，國3汐止往國5回堵4公里，木柵往國5回堵約10公里，即放寬木柵方向的匝道儀控措施，另石碇至坪林交流道南向從凌晨封閉到中午12時，至於國5雪山隧道內行車順暢，車速可維持7、80公里。

高公局連假前從大數據資料研判交通狀況，預估今天連假首日清晨5時到下午4時，明天清晨6時至下午3時，南向南港系統至頭城，明天上午11時至深夜、以及後天的上午10時至晚間10時的北向宜蘭至坪林路段，車多壅塞，車速可能低於40公里。

坪控表示，因應連假車流量大，石碇及坪林交流道明天仍有管制措施，南向封閉到中午12時，明天下午1時到6時，國5宜蘭、羅東、頭城、蘇澳北向入口實施高乘載管制，請用路人注意，上國道前，可利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行車時間與改道動線。

迎接連假車流，宜蘭及花蓮警方都出動大量警力，在重要道路、景點周邊疏導交通。宜蘭警方表示，今天上午蘇澳地區及蘇花路廊沿線交通都順暢，不過假期人、車眾多，請依現場員警指揮及引導牌面指示行駛，不要有插隊、酒駕及疲勞駕駛等違規行為。