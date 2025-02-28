衛福部3月3新制上路 19至64歲高風險納入肺鏈公費疫苗

衛福部公布3月將上路的3項新制，包含19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險民眾納入公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象、流感流行期間彈性調整特殊病床診療費用申報，以及健保擴大藥品給付等。

目前處在流感流行期，急診又面臨壅塞，健保署在3月起至流感流行期期間，推出彈性調整特殊病床為一般病床提供醫療照護，醫療院所費用申報可以比照急性一般病床，醫院可在事前或事後，將特殊病床規畫（含期間、病床類別、人力配置概況等）相關文件送到健保署各分區業務組備查。

再者，健保署新增3品項福適佳膜衣錠（5毫克、10毫克）以及恩排糖膜衣錠（10毫克）用在「初期慢性腎臟病照護整合方案」或「末期腎臟病前期（Pre-ESRD）的病人照護與衛教計畫」慢性腎臟病病人，以及慢性收縮性心衰竭（LVEF≤49%）病人。

健保數預估在慢性腎臟病第1年至第5年，新增治療人數約8.2萬人至15.3萬人；擴增給付在慢性收縮性心衰竭部分則預計第1年至第5年，增加約1.4萬人至1.6萬人；兩者合計預估藥費約9.19億元至16億元。

另外，疾管署3月10日起，針對19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險民眾，提供公費接種肺炎鏈球菌疫苗。高危險對象為脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者；並且是國50年（含）以後出生且95年（含）以前出生者。

依照民眾過往接種史，接種順序為：

一、未曾接種過結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13，或PCV15）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）者：應先接種1劑PCV13，間隔至少8週再接種1劑PPV23。

二、曾接種過PCV13（或PCV15）者：間隔至少8周者可接種1劑PPV23。

三、曾經接種PPV23者：間隔至少1年者可接種1劑PCV13。

四、如已接種過PCV13（或PCV15）及PPV23疫苗者：已經完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種PCV13及PPV23疫苗。