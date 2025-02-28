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台鐵10大車站票選結果出爐 花蓮、新烏日站奪分組冠軍

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「台鐵心站獎」票選活動「特一等站組」部分，花蓮站憑藉高聳如樹的迎賓傘、站體設計及洄瀾鯨奇藝術作品吸引旅客目光，加上車站人員的貼心服務，獲得第一。圖／台鐵公司提供
「台鐵心站獎」票選活動「特一等站組」部分，花蓮站憑藉高聳如樹的迎賓傘、站體設計及洄瀾鯨奇藝術作品吸引旅客目光，加上車站人員的貼心服務，獲得第一。圖／台鐵公司提供

台鐵公司為提升各車站服務品質，去年11月29日至12月15日舉辦「台鐵心站獎」10大績優車站票選活動，除邀請神秘客進行評鑑，更廣邀台鐵活躍會員線上投票，選出旅客心目中最具溫暖與服務精神的車站，由花蓮站及新烏日站分別拿下分組第一。

台鐵公司表示，此次「台鐵心站獎」票選活動依車站級別分作「特一等站組」及「二三等站組」。在特一等站組部分，花蓮站憑藉高聳如樹的迎賓傘、站體設計及洄瀾鯨奇藝術作品吸引旅客目光，加上車站人員的貼心服務，獲得第一；位處重要交通樞紐的台北站緊追在後，奪得第2名；台中舊站具新舊共融的特色，保留鐵道記憶，獲得第3名佳績；此外，第4名的板橋站因多鐵共構便利性及「新北歡樂耶誕城」的節慶氛圍，廣受旅客喜愛；第5名台東站則以原民風格的藝術裝飾及象徵航向海洋的棚架設計獲好評。

另外，在二三等站組部分，台鐵公司表示，新烏日站憑藉三鐵共構的便捷性與明亮的站體設計獲第一；緊隨其後的鳳山站以其古色古香的建築風貌與「空中鳳城」的美譽，排名第2；第3名的鶯歌站近年提升車站美學與功能，站體煥然一新；汐止站因其為通勤要衝，提供旅客優質服務與舒適環境受到肯定，名列第4；第5名則是「出站即見海景」的福隆站，不僅是遊客熱門景點，更以貼心服務獲好評。

台鐵公司說，透過「台鐵心站獎」票選活動，除表揚績優車站對旅客的用心，也可更加了解旅客需求，透過各項改善與優化，持續強化車站管理與旅客服務，提供更舒適、更便利的乘車環境。

「台鐵心站獎」票選活動「特一等站組」部分，花蓮站憑藉高聳如樹的迎賓傘、站體設計及洄瀾鯨奇藝術作品吸引旅客目光，加上車站人員的貼心服務，獲得第一。本報資料照片
「台鐵心站獎」票選活動「特一等站組」部分，花蓮站憑藉高聳如樹的迎賓傘、站體設計及洄瀾鯨奇藝術作品吸引旅客目光，加上車站人員的貼心服務，獲得第一。本報資料照片

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