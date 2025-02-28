第一名的乾淨捷運！北捷曝光深夜幕後功臣照 網感動再歸功1事

台北捷運向來以乾淨的車廂讓搭乘的民眾印象深刻，北捷昨日在臉書粉專曝光清潔的幕後功臣，表示清潔人員在收班後的深夜才上工，在車廂內默默奉獻，包括地板、座椅、扶手，通通都不放過！期許讓大家都能搭到舒適、明亮的捷運車廂。

北捷臉書粉專昨(27)日在連假假期前，曝光多張北捷清潔人員在深夜上工的情形，表示北捷車廂乾淨、整潔的法寶，都是這群清潔人員的功勞，他們在深夜上工、默默奉獻，包括車廂內的地板、座椅、扶手等處通通不放過！這樣辛勞的結果，只希望讓大家都能搭到舒適、明亮的捷運車廂。

大批網友湧進北捷臉書粉專按讚及愛心表情符號支持，表示這些深夜裡工作的清潔人員真是辛苦了，「謝謝你們的辛勞，真正的台灣之光」、「超級讚，謝謝工作人員的付出，第一名的捷運」、「看了好感動，謝謝這群基層清潔人員辛苦的維護和用心打掃，讓我們能享受如此舒適的乘車旅程。」

也有網友認為，台北捷運與他國捷運、地鐵相比，之所以能一直保持乾淨的車廂，還必須歸功於北捷禁止乘客飲食，吸菸及嚼食口香糖的規定，在行車禮節也明定，搭乘捷運時請收好未吃完的食物或飲料，避免不經意飲食的要求，「捷運車廂才會如此乾淨」、「台灣的捷運真的比其他國家都還要乾淨、無臭味」、「台灣捷運水準真的沒話說。」

台北捷運表示，每日電聯車出車前，都會以防疫標準用漂白水全面加強車廂座椅、靠背、欄杆、把手、屏風、地板與車間通道等，旅客經常會接觸的設備進行清消作業，在檢查合格後才會發車；空調部分，除了列車營運全時段皆開啟空調系統外，每週還會以防疫標準用漂白水噴灑迴風口，每月也會將空調濾網拆卸下來，清洗並浸泡漂白水消毒，以維護優良清潔品質。