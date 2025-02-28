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空氣汙染西半部全淪陷 蘇一峰：本土自產自銷 用霧霾反攻大陸
今天西半部空氣品質差，環境部提醒雲嘉南、高屏地區、觀音、二林、大城地區、金門地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），北部、中部地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。
台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，台灣最近幾天空氣汙染大爆炸，西半部全部淪陷。因為吹東風，空氣汙染來自本土自產自銷，「但是令人欣慰的是，目前正在使用空氣汙染反攻中國」、「大家請忍耐一下，我們用肺發電！用霧霾反攻大陸」。
蘇一峰說，台灣吹東風的日子，空氣汙染自產自吸，空氣汙染經常紅爆、紫爆。如果吹西風，雖然有來自中國的境外空氣汙染，但是大多都是空氣佳的好日子。「青鳥騙了好多年，大家知道了嗎？台灣的空汙7成來自本土，這是科學研究的成果，不要再聽青鳥唬爛騙人空汙來自對岸」。
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