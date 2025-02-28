空氣汙染西半部全淪陷 蘇一峰：本土自產自銷 用霧霾反攻大陸

今天西半部空氣品質差，環境部提醒雲嘉南、高屏地區、觀音、二林、大城地區、金門地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），北部、中部地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，台灣最近幾天空氣汙染大爆炸，西半部全部淪陷。因為吹東風，空氣汙染來自本土自產自銷，「但是令人欣慰的是，目前正在使用空氣汙染反攻中國」、「大家請忍耐一下，我們用肺發電！用霧霾反攻大陸」。