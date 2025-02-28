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台灣觀光100亮點3月高雄接棒 5大景點可集章抽iPhone

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「壽山動物園」入選「台灣觀光100亮點」，可安排與鄰近「大港橋愛河灣」、「旗津燈塔」一日順遊。圖／觀光署提供
「壽山動物園」入選「台灣觀光100亮點」，可安排與鄰近「大港橋愛河灣」、「旗津燈塔」一日順遊。圖／觀光署提供

交通部觀光署與全台22縣市舉辦「台灣觀光100亮點–環島月月Party」，每月輪流由各縣市擔任亮點主打星，3月由高雄市接棒，聚焦高雄市「旗津燈塔」、「壽山動物園」等5處觀光亮點，並舉辦「大港開唱」、「內門宋江陣」等亮點主題活動，透過「亮點集時樂」電子集章活動加碼抽iPhone 16、高雄亮點遊程等。

觀光署表示，「台灣觀光100亮點–環島月月Party」3月由高雄市接棒，聚焦高雄市內的「大港橋愛河灣」、「旗津燈塔」、「壽山動物園」、「佛陀紀念館」及「旗山老街」等5處觀光亮點，並釋出食宿遊購行優惠，透過「亮點集時樂」電子集章活動加碼抽出iPhone 16、高雄亮點遊程、高鐵假期高雄自由行一泊二食、高雄好玩卡等。

觀光署長周永暉表示，從清代就開始發展的「旗山老街」，以一整排保留下來的巴洛克風格的街屋聞名，老街起點旗山車站是旗尾線糖鐵唯一留下的日治時期車站，後來改造為糖鐵故事館，紀錄台灣糖業一段輝煌歷史。今年3月28日至4月5日建議可順訪內門宋江陣，主要活動有文武陣頭匯演、總舖師饗宴、羅漢門迓佛祖儀式，迄今已有200多年歷史。

觀光署說，近年高雄最受歡迎的「大港橋愛河灣」一帶成為許多活動的舉辦場地，港灣兩側的駁二藝術特區每年更舉辦眾多樂迷朝聖的「大港開唱」，今年將於3月28日至3月29日舉行。隔岸位在旗津最高點的「高雄燈塔」，是台灣唯一的白色八角形磚造燈塔，第一座開放到晚上9點的燈塔園區。

壽山動物園 燈塔 高雄市

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