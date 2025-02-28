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部分地區AQI紅色警訊 228連假第1天 桃園空品比昨天差

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
空氣品質差，環保局通報列管工地因應。圖／環保局提供
空氣品質差，環保局通報列管工地因應。圖／環保局提供

桃園環保局表示，今天上午7點在觀音區的空氣品質指標（AQI）測站大於150，大園、桃園、中壢測站的AQI都100，顯示空氣持續惡化，環保局已連續3天發布警訊，今天又是3天連續假日第一天，民眾出遊要注意空氣品質，準備好口罩與減少停留在戶外時間。

環保局指出，指標污染物細懸浮微粒惡化原因，在於環境風場為東風至偏東南風，桃園地區位於背風處，加上今天風力減弱擴散條件比起昨天轉差，汙染物稍易累積所致。

環保局依「桃園市區域空氣品質惡化防制措施」，傍晚6點前持續通報測站周圍前30大營建工程，並視惡化巡查方圓1公里周邊仍有施工的工地，加強灑水清洗；另外通報前40%固定汙染源排放量執行應變計畫、檢視CEMS連線是否異常，與加強警告區域內機車及柴油車輛稽查作業。建議民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，考慮減少戶外活動，孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

桃園連3天部分地區空氣品質指標為紅色，圖為桃園區上午約6點30分遠眺拉拉山。記者鄭國樑／攝影
桃園連3天部分地區空氣品質指標為紅色，圖為桃園區上午約6點30分遠眺拉拉山。記者鄭國樑／攝影

桃園 環保局 空氣品質

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