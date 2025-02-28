部分地區AQI紅色警訊 228連假第1天 桃園空品比昨天差

桃園市環保局表示，今天上午7點在觀音區的空氣品質指標（AQI）測站大於150，大園、桃園、中壢測站的AQI都100，顯示空氣持續惡化，環保局已連續3天發布警訊，今天又是3天連續假日第一天，民眾出遊要注意空氣品質，準備好口罩與減少停留在戶外時間。

環保局指出，指標污染物細懸浮微粒惡化原因，在於環境風場為東風至偏東南風，桃園地區位於背風處，加上今天風力減弱擴散條件比起昨天轉差，汙染物稍易累積所致。