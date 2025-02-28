原來是新聞／把長輩送到照護中心被罵不孝？政府打房損長照基金係金A？

我國長照制度從2007年上路至今已近20年，其間經歷過兩次變革，下一階段的長照3.0．將提早一年於明年2026年上路，只是長照制度運行已久，卻仍有不少民眾認為把長輩，或家中的被照顧者送到照護機構是不孝，或有遺棄感，常常讓使用長照的家屬備感壓力。

從民眾長照滿意度調查中可發現，民眾獲取長照資訊的管道最主要為親友及醫院或照護機構，由此顯見民眾都是有需求了才開始找資料，或尋求協助，如此一來，在時間壓力與現實的壓力下，可能導致民眾對長照資訊囫圇吞棗，走了不少冤枉路，衛福部長照司副司長吳希文建議，民眾若有長照諮詢或相關規劃媒合，都可以撥打「1966」長照專線。

台灣將在2025年步入超高齡社會，即65歲以上的民眾，占總人口比率達到20%，換句話說，每五個人當中，就有一個人是65歲以上的民眾，截至113年的6月底，包含嘉義縣、台北市、南投縣、屏東縣等七個縣市，已經步入超高齡社會。

由於照護中心或多或少讓被照顧者有拘束、不自在的感覺，為打破建築物限制，屏東縣逐試辦「無圍籬日照」，屏東縣長照處處長吳桂敏表示，無圍籬是以在地長輩的特性為出發點，如鹽北日照中心，看準被照顧者昔日多務農，因此規劃老幼食農共學，讓長輩發揮專業與幼童互動，增進社會參與，寓教於樂。

不管哪一種長照資源的設計跟使用，都是以人的感受為出發點，只是美好願景若沒有資源做後盾，都將淪為空談，目前長照基金的財源多來自房地合一稅、遺贈稅、菸酒稅以及菸捐等，雖然目前收入有足夠餘裕應對支出，不過房地合一稅、遺贈稅、菸捐等財源都不是很穩定，加上台灣人口老化嚴重，長照需求日益擴大，如何穩定財源恐怕是眼前的當務之急。

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