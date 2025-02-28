千萬別這樣設計！2025十大超後悔的裝潢

當初以為很棒，結果…

裝潢時總希望一勞永逸，住進去才發現，很多當初看起來完美的設計，實際使用卻沒有想像中美好。2022年《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理出十大最讓人後悔的裝潢，前三名依序為系統櫃、天花板、開放式廚房或中島，這些設計到了2025年依然榜上有名，可見不少人仍有相似的經驗。

接下來，我們來看看2025年排行榜的變化，哪些裝潢設計依然穩坐「踩雷區」，又有哪些新坑讓屋主後悔不已。無論流行怎麼變，裝潢前最重要的還是清楚自己的需求與生活習慣，確認設計的實用度，避免日後產生不必要的困擾。

No.10 廚房拉門

廚房拉門看似實用，能區隔空間又保持通透感，但許多屋主實際使用後卻發現問題不少。清潔維護是一大麻煩，軌道容易積油煙與灰塵，清理不易，長期下來影響滑動順暢度，甚至縮短壽命；全玻璃款式雖然美觀，卻容易沾指紋，必須頻繁擦拭，《房產溫度計》特別企劃〈毅起看好宅〉主持人錢毅分享，某些設計若採用雕刻、磨砂材質的玻璃，粗的那面朝廚房，炒菜時的油煙會容易附著在玻璃門，更難清潔。對有小孩的家庭來說，安全性更讓人擔憂，推門時可能夾手，玻璃材質也增加碰撞風險，網友表示「家裡有小孩就要注意他們會去玩」、「用玻璃很危險，小孩打來打去很容易破，然後受傷」。

開關頻繁過於麻煩，許多人則索性不關，導致油煙四處飄散，最後拉門形同擺設，失去原本的功能；為解決油煙問題，有網友建議挑選高功率抽油煙機「換強力抽油煙機卡實在，我的拉門都沒在關的」、「開放式一定要近吸吧！沒辦法圍氣密空間，讓煙近距離就吸掉感覺比較可行」。

No.9 吧檯

許多屋主在家中設置吧檯時，原本期望增添生活情調，與親友小酌，實際上吧檯的使用頻率往往不如預期，最終可能成為堆放雜物的角落；吧檯高度通常較高，長時間使用可能導致不適，特別是坐在高腳椅上用餐或工作時，容易感到疲勞，對於空間有限的家庭，吧檯還可能佔據寶貴的活動區域，導致整體空間更為擁擠，網友分享「中島吧台到最後反而變成堆積了一堆雜物的平台，讓人看了非常阿雜！」「吧檯！真的沒用，後來拆掉」、「適合坐著喝咖啡，不適合久坐工作」、「小吧檯生了小孩後，變成用來放高高，不給他們碰的東西XD」；吧檯設計也有支持者，認為能區隔廚房與餐廳，提供備餐空間，營造用餐氛圍，增進家人互動，成為交流聚點。

No.8 間接照明／崁燈

間接照明和崁燈雖能營造氛圍、提升質感，但許多過來人用過才發現麻煩不斷，燈槽容易積灰塵，清潔困難，網友抱怨「設計師幫我天花板設計了凹槽達成間接照明，現在那個凹槽疑似有壁虎窩」、「看不到又清不到，我想存錢拆掉了」。

崁燈因光線直射，容易產生刺眼、眩光，長時間使用讓眼睛不適，網友苦嘆「不小心眼睛對到發光中的崁燈，整個眼睛超級不舒服的，刺眼又眩光整個痛苦」。面對這些問題，網友們試過各種方法。換燈具雖是根本解法，但燈數一多，施工麻煩又燒錢；有人貼紙或布遮擋，結果光線變暗，美感全失；還有人乾脆不開崁燈，家裡卻變成漆黑一片；也有網友找到補救方式「崁燈柔光罩」，標榜簡單安裝就能擴散光線、減少刺眼感，原Po驚呼「真的是神奇的商品啊」。

No.7 木地板

Freepik

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裝潢時覺得木地板質感好、踩起來溫暖防滑，住久了才發現超難伺候！台灣潮濕，木地板容易受潮膨脹、發霉變形，廉價木板鋪設不當更易翹起。有網友抱怨：「木地板有使用年限，耐用的十多年，差的六、七年就開始有異音」、「除了怕水，就是地上會累積很多礙眼的傷痕」、「濕氣重真的很傷心，因為會招來白蟻」。錢毅點出，蟲的來源大多是因為底下的夾板，搬運過程淋過水，蟲或是蟲卵已藏在其中，到台灣濕暖氣候，開始吃建材附近的夾板，若真的遇到白蟻出沒，可局部注射藥水補救。

不少人後悔，是沒考慮到維護問題，例如拖地不能太濕，還要保持通風，濕氣太重還得加裝除濕機，費時又費力；養寵物的家庭更崩潰，刮痕、水漬無所不在，想維持美觀相當麻煩。針對這些問題，信義居家指出，可選擇超耐磨木地板，價格親民，耐刮耐磨，好清潔，但潮濕環境仍可能導致膨脹變形，影響壽命；住在濕氣重的地方，又不想天天除濕的屋主，選材前最好想清楚，否則裝了才後悔，花錢又傷神。

No.6 電視牆／電視櫃

勻木室內設計提供

勻木室內設計提供

「電視牆真的不用花錢，畢竟看的是電視。」不少屋主訂製電視牆或電視櫃，住久後才發現佔空間，未來想換大螢幕卻受限；小坪數更明顯，過大的設計讓客廳壓迫感十足，櫃體做到整面牆，視覺比例不當，甚至未來調整設備還得拆除。再加上電視尺寸越做越大、越薄，錢毅分享一個觀念，「電視牆做得越漂亮，容易導致視覺疲勞」。

電視牆與電視櫃原是為了提升質感，但設計不當只會增加空間負擔，成為日後頭痛的裝潢，網友討論「電視櫃為了好看做太小，擺上面太亂，擺下面又不夠放（PS5放不進去的怒吼）」、「我們家一樣有電視櫃+茶几，後來發現真的可以不需要」。

不過仍有網友認為電視櫃還是有它的實用價值，「電視櫃都是放小孩書、跟玩具」、「其他插座如果你想要美觀可以藏在一字型電視櫃下面，電視櫃正上方的檯面留電線的出線孔就可以了」。

No.5 浴缸

Freepik

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許多家庭裝浴缸時高估使用頻率，入住後才發現幾乎沒泡過，長期未用還容易積水垢、霉菌、毛髮堆積，清理麻煩，不處理還會影響衛生；泡澡耗水耗電，水電開銷驚人，安裝費不低，拆除更麻煩，對小坪數浴室來說，浴缸還會壓縮動線，影響設備配置，有網友分享，「親戚家也有懶得維護浴缸，最後乾脆拆掉」、「我真的只有剛搬進來頭一年很勤勞泡澡」。

有網友於Threads上發問「如果只能選一個，你們會選什麼？浴缸還是乾濕分離？」回應幾乎一面倒選擇乾濕分離，「雖然我很喜歡泡澡，但刷浴缸真的很痛苦」、「忙碌的生活哪有時間天天刷浴缸？疲勞時想泡澡，但想到要清潔就失去動力，久了浴缸只剩擺飾」；也有人表示，乾濕分離與浴缸可以共存，但「浴缸上面加蓮蓬頭真的不行」。

No.4 插座數量太多、太少

在家裝潢時，插座數量與配置是影響日後生活便利性的關鍵，插座過少，可能導致家中到處都是延長線，既不美觀又有安全疑慮；裝太多，施工成本增加，牆面美感也受影響，網友分享「插座太多你之後傢俱擺上去，鐵定蓋掉許多插座位置」、「重點是插座的位置不是數量」、「插座如果都同一迴路，那其實也沒什麼用」。〈毅起看好宅〉主持人錢毅建議，「要確認機器用電量要算出來，插座多少不是重點，重點是迴路負荷，總電壓及安培數要算出來，這樣就可以避免負荷過重，」他更建議超過半年以上不使用的插座，建議買個蓋子蓋起來，「積灰效應」加上台灣潮濕氣候，容易有導電危險，輕則跳電，重則插座起火。

宅女小紅也曾踩過這個坑，曾於《房屋聽信義》節目分享，當初為了避免使用延長線，她在38坪空間內裝了五十多個插座，入住後才發現實際使用不到一半；部分插座間距設計不良，如豆腐頭插頭過大，導致相鄰插座無法同時使用，帶來不便。信義居家調查顯示，30坪房子一般家庭約需30個插座，數量應依實際需求調整，避免裝過多造成浪費。

No.3 天花板

天花板裝潢常被認為能提升質感，但不少屋主入住後卻後悔不已，問題主要出在空間壓迫、清潔困難與維護不便。為了隱藏管線或安裝間接照明，天花板夾層降低室內高度，讓空間顯得壓迫，對小坪數住宅影響尤甚；施工費用高、工期長，不僅增加經濟負擔，也讓裝潢過程更繁瑣，網友直言，「我家樓高2.8米，再做天花板我自己覺得有點壓迫」、「老公寓就別用間接照明與天花板，保證變老鼠天堂」、「除非硬要遮管線，不然天花板其實沒有很必要」。

天花板維護也是一大問題，夾層容易積灰，清潔不便，更麻煩的是，若未來需要維修管線，拆除天花板費時費力，讓許多屋主頭痛不已。

No.2 開放式廚房／中島

Freepik

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開放式廚房和中島設計曾被視為夢幻裝潢，許多屋主認為既時尚又實用，還能讓小坪數空間更顯寬敞，住久後才發現，油煙難以控制，即使用高效能抽油煙機，異味還是瀰漫整個空間；更別說家中有小孩或寵物，跑進廚房更容易發生燙傷、碰撞意外，網友表示「開放廚房真的很好看，但真的很難用！我超愛鐵鍋大火快炒，完全不能接受廚房沒門這件事」。

中島設計看似美觀，但許多屋主後來才發現，它的實用性遠低於預期，料理時用不上，最後變成雜物堆，既佔空間又顯得雜亂，完全沒有當初的時尚感；對小型廚房來說，中島反而造成擁擠，影響動線，讓使用變得不順手，若材質選錯，還可能加速損壞，清潔維護更是讓人煩心，網友分享「空間不夠大的中島就算了吧，絕對後悔」。

No.1 系統櫃／固定櫃

Freepik

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裝潢時，許多屋主認為系統櫃和固定櫃「一定要做好做滿」，不然收納會不夠，入住後才發現根本不實用！系統櫃雖強調模組化，卻難以變動，當家庭需求改變，櫃體無法調整，只能閒置，空間白白浪費，當初的展示櫃成了雜物區，小孩房的書櫃用沒幾年就不合適，卻無法輕易更換，網友回應「最後悔的裝潢是在小孩（很小的房間）做系統櫃，房間無法更改配置空間」、「系統櫃不要亂做，做不好找麻煩」。但近幾年木工材料漲很大，又需要油漆，耗時較長，不少人選用系統櫃，〈毅起看好宅〉主持人錢毅認為，「最終會像日本那樣，東西在外面做好，在室內進行組裝即可」，台灣也有許多可自行組合的櫃子，「像是『I』開頭的家具店，複雜的組裝就交給該店師傅，但熱壓板的側邊沒有封邊，建議自行購買防水漆，組裝之前，將所有邊邊塗過一遍，家具可以耐用幾年」避免因為台灣潮濕氣候，板子受潮會導致彎曲。

許多屋主裝潢時為了增加收納，將系統櫃做到滿，入住後才發現櫃子過多，空間壓迫，甚至有些根本用不上，成了累贅，網友建議，與其盲目追求「收納最大化」，不如保留彈性，讓空間能隨需求調整，避免反而影響居住舒適度。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年02月20日至2025年02月18日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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