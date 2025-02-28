228連假首日國道湧車潮 「紫爆」遍地開花 上午避9地雷路段

今天為和平紀念日連續假期首日，高速公路局表示，今凌晨0至5時平均交通量為6.9百萬車公里，為平日年平均1.7倍，預估今天交通量為117百萬車公里，今天上午7時起南向車流逐步湧現，目前車多路段為國1南向湖口至竹北、國3南向土城至樹林、鶯歌系統至大溪，以及國5南向南港系統至石碇。

其中紫爆路段包括國1南向內壢至中壢，國2東向大湳至鶯歌系統、國3北向新店至木柵休息站、國3南向環東至南港路段。

高公局表示，昨天全日交通量為109.4百萬車公里，為平日年平均1.2倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為平日年平均1.2倍，昨天西部國道於下午4時後車流逐漸增加，車多路段包括國1南向內湖至圓山、桃園至中壢、湖口至竹北、仁德系統至高科，北向林口至五股；國3南向新店至中和；國10西向燕巢至左營端（故障車），其餘國道路段大致正常，整體車流昨晚8時起陸續紓解。

高公局表示，今天相關疏導措施包括0至12時國5石碇、坪林及5至12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局說，此次連假適逢春季賞花時節且天候良好，研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判今天上午重點壅塞路段為國1高架南向機場系統-楊梅端；國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局呼籲，民眾多利用大眾運輸或省縣道，如仍需行駛國道，建議西部國道南向用路人盡量中午12時後出發；國5南向用路人建議傍晚5時後出發。