南部空汙亮紅燈 228連假晴朗溫暖 下周雷雨+冷氣團侵台

今天空氣品質差，環境部提醒雲嘉南、高屏地區、觀音、二林、大城地區、金門地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），北部、中部地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，在今天這種穩定且弱風的環境下，除了西半部地區早晚期間溼度容易提升而導致起霧現象，造成能見度不佳影響交通以外，也會使得空氣汙染物容易累積而提高汙染濃度。

而最近幾天在台灣海峽也有境外汙染物通過，他說，受台灣北部海面的微弱渦旋影響，西半部地區有微弱的北風，對擴散條件幫助有限，反而會帶來這些海上的汙染物，導致空氣品質不佳。預估明天開始這些汙染物移入影響的情形逐漸降低，各地空氣品質有稍微好轉機會。

但要真正大幅度轉好，歐宗學表示，南部地區要等到下周一南風明顯增強，中北部則是要等到下周二鋒面過後東北季風增強，在此之前都要注意空氣品質的變化狀況。

天氣部分，歐宗學表示，過去幾天華南雲系影響的情形已結束，環境水氣減少許多，但在東南風環境影響下，迎風面的花東到恆春半島地區仍有較多雲量及局部短暫雨，其他地區相對是穩定的晴時多雲天氣，降雨機率低。

溫度方面，歐宗學表示，由於昨晚開始雲量就大幅減少，配合弱風環境，有良好的輻射冷卻條件，西半部地區晨間低溫比過去兩天來得低，全台平地最低溫在新竹關西只有10.5度，北部其他郊區約11至13度，中部到台南12至14度，高屏及東半部仍在15至16度。預估白天期間會明顯回溫，大多數地區高溫可以來到24至26度，有相當大的日夜溫差。

明天仍維持類似的大氣環境，以東南風為主，水氣仍少，歐宗學表示，但會有中高層雲系通過台灣附近，除了迎風面東南部地區仍有較多雲量及短暫雨外，其他地區也可能會轉以多雲天氣為主，但降雨機率仍低。氣溫型態也大致相似，整體氣溫會進一步回升，但仍要注意會有明顯的日夜溫差。

歐宗學表示，周日到下周一白天天氣仍較穩定，隨著風向由東南風逐漸轉為偏南風，除了東南部仍然會有零星短暫雨以外，高屏地區下周一也會開始有零星降雨機會。

下周一晚起到下周二將有鋒面通過台灣，歐宗學表示，目前來看結構相當明顯，會有對流性降雨帶來較明顯雨勢機會，也不排除可能有短暫雷雨發生，目前來看還不至於有大規模的劇烈降雨。

歐宗學表示，鋒面通過後就會有東北季風南下，將帶來冷空氣，有機會達大陸冷氣團等級，且後續這波東北季風影響時間較長，可能一直延續到下周末，也剛好有華南雲雨區東移持續帶來水氣，預估各地都將轉為陰冷或溼冷的天氣型態，與前面這段時間的溫暖穩定天氣有很大的差異，要留意本周至下周的天氣及氣溫變化趨勢。