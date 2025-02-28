228連假晴朗回暖上看30度高溫 下周一晚變天急轉溼冷

為期3天的228連假開始，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天起大氣環境會有所轉變，風向維持東南風，但華南雲系逐漸離開，天空中的雲量會減少許多，預估西半部地區轉為晴到多雲天氣，但早晚期間起霧機會仍高。東半部地區則是以多雲為主，局部地區雲量稍多並有短暫雨機會。

天氣風險公司說，類似的天氣至少持續到周日，並可望延續到下周一的白天，但由於近期已進入春季天氣型態，預報不確定性會比較高，不排除會再有華南雲系影響，假期中持續注意最新的天氣預報資訊。

中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖、中部以北地區及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖及新北已出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低。影響區域：新北市、馬祖地區。

氣溫方面則會明顯回暖，天氣風險公司表示，各地高溫普遍在25度以上，內陸或南部地區更會上看30度，早晚期間氣溫仍相對偏涼，低溫約在16至18度，會有相當大的日夜溫差。而這段時間西半部地區弱風、起霧的現象都會持續，空氣品質可能都會比較不理想，雖有改善機會但幅度有限，外出活動要特別留意。

天氣風險公司表示，下周一晚起到下周二會有鋒面通過台灣附近，各地都會有陣雨發生機會，由於前面這段時間回暖幅度大，預估鋒面結構會比較明顯，可能會有一波較明顯的雨勢，不過降雨熱區及時間還無法確定，僅能先確定降雨機率會提高許多，有安排戶外活動的建議可以提早預做雨備。

而在鋒面過後，天氣風險公司表示，會再有東北季風南下帶來涼冷空氣，伴隨著華南雲雨區持續影響，因此下周二晚間到下周三陰雨溼冷的感受會相當明顯，未來幾天會在短時間內有很大的天氣及氣溫變化出現，適時調整穿著。