不斷更新／228連假旅遊車潮激增 首日國道避10地雷路段

今天為和平紀念日連續假期首日，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為117百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

今天國道相關疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

高公局說，這次連假適逢春季賞花時節，且天候良好，研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判今天重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武至左營端等路段，建議民眾多利用大眾運輸或省縣道，如仍需行駛國道，南向用路人盡量下午時段出發。

另外，中央氣象署今晨發布濃霧特報，今天金門、馬祖、中部以北地區及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖及新北已出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低。影響區域：新北市、馬祖地區。