聽新聞
0:00 / 0:00
不斷更新／228連假旅遊車潮激增 首日國道避10地雷路段
今天為和平紀念日連續假期首日，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為117百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。
今天國道相關疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。
高公局說，這次連假適逢春季賞花時節，且天候良好，研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判今天重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武至左營端等路段，建議民眾多利用大眾運輸或省縣道，如仍需行駛國道，南向用路人盡量下午時段出發。
另外，中央氣象署今晨發布濃霧特報，今天金門、馬祖、中部以北地區及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖及新北已出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低。影響區域：新北市、馬祖地區。
高公局說，今天中部以北地區及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，遇濃霧路段時，應開亮車頭大燈、霧燈及危險警告燈，以提醒後方來車，並保持較長的跟車距離，且小心駕駛及避免變換車道，確保行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言