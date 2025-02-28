228連假溫暖如夏 吳德榮：下周二春雷響急轉冷 探10度以下低溫

中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖、中部以北地區及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖及新北已出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低。影響區域：新北市、馬祖地區。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨馬祖已有局部濃霧，西半部空氣品質極差。

228連假好天氣，吳德榮表示，今天至下周一台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，清晨易起霧；花東偶有零星、少量飄雨的機率；白天溫暖如夏，本島各地區的最高氣溫將逐日升至30度以上。下周一晚鋒面接近，大氣趨不穩定，降雨機率逐漸提高。今天西半部空氣品質仍不佳，戶外活動應注意。今天北部12至29度、中部13至31度、南部14至31度、東部15至30度。

下周二晨鋒面通過，吳德榮表示，伴隨明顯降雨，有小範圍對流發展的機率，春雷乍響，冷空氣緊接南下、氣溫驟降，乍暖還寒，應特別注意氣溫的劇烈變化，尤其下周一達30度以上高溫、下周二降至14度以下低溫，降溫幅度超過15度。

吳德榮表示，下周三至下周六北台灣不但受冷空氣影響最大，天氣持續多雨、且偶有較大雨勢，感覺特別溼冷，為典型春寒雨若泉型態；其他地區亦有明顯變化，要注意調適。各國模式模擬這波冷空氣，部分平地仍將出現10度以下的最低氣溫；下周四、下周五台北測站則有觸及大陸冷氣團定義的機率。3月9日冷空氣才有減弱的趨勢。但愈近期末、模式的調整，愈需密切觀察。