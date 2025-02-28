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228連假溫暖如夏 吳德榮：下周二春雷響急轉冷 探10度以下低溫

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228連假飆30度「彷彿瞬間入夏」 下周二低溫驟探1字頭

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
氣溫走勢預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
氣溫走勢預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

228連假今天開始，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最新預報顯示，接下來的天氣變化極大。連假前後的天氣，將經歷雲霄飛車般的轉變。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天至下周一台灣上空吹溫暖的東南風，全台各地大幅回暖，中南部更上看30度高溫，彷彿瞬間入夏。除了花東，因為直迎東南風，會下雨以外，其他地方全數大晴天，但西部地區空氣品質要多注意。󠀠

不過，下周一晚上至下周二天氣轉變，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今年第二波春雨鋒面報到，預報顯示鋒面結構扎實，而且伴隨的水氣量很多，晚上開始，全台由西南向東北，全面轉雨。下雨的狀況下，各地陰霾，

全台溫度將瞬間砍半；從連假期間的近30度，掉到只剩一字頭，短暫的夏日，瞬間切回冬天，劇烈變化不可不慎。

󠀠下周三以後鋒面離開，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，冷空氣緊接著南侵，加上華南雲雨帶的水氣持續補充，又要迎來一波溼冷的大陸冷氣團。雖然低溫數字本身，並不會很驚人的低，預期是一般冷氣團的等級，但因為水氣多，持續不斷的溼冷或陰冷，全台冷意感受會非常明顯。預計回溫要再等下周末以後了，會冷上4至5天。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 颱風

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