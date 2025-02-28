今各地回暖清晨注意濃霧 下周二冷氣團南下恐雷雨突襲

中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖、中部以北地區及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，新北及金門能見度亦較低。

今天環境轉乾，各地為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨。氣象署說，夜晚清晨各地低溫約14至18度，白天高溫各地約23至25度，南部局部地區可以來到27、28度；澎湖全天16至20度、金門14至20度、馬祖11至15度。

明天、周日環境風場為偏南風，天氣更為溫暖，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

下周一白天持續溫暖甚至有點熱，受鋒面接近影響，南部、東部、東南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

下周一晚起至下周二鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷；西半部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率；其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

下周三、下周四東北季風或大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，中部以北及東北部、東部地區偏冷，其他地區早晚亦冷，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

下周五、下周六東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部地區偏冷，其他地區早晚亦冷；3月9日東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫稍回升；下周五華南雲雨區東移，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨；下周六、3月9日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

今天至下周一金門、馬祖、中部以北地區及清晨南部地區，周日、下周一基隆北海岸易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊，行車用路注意交通安全。時序進入春季天氣變化快速，雲雨區、鋒面影響時程及冷空強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。