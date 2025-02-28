藥價調整3184項4月上路 健保少支出48.51億

衛福部健保署昨公布藥價調整最新結果，新藥價預計四月一日上路，調整品項三一八四項，調整後健保減少支出四八點五一億元，調幅達百分之二點三。今年藥價調整項目為歷年最少，調降藥價項目中用量較多為治療粥狀動脈栓塞的「保栓通」、降膽固醇用藥「冠脂妥」。

健保署自民國一○二年起試辦「全民健康保險藥品費用分配比率目標制方案（ＤＥＴ）」，預設每年藥費支出目標值，並考量藥品需求、必須性及基本價保障等，例行性調整藥費。此次調查約一點三萬項藥品，其中調整三一八四項，調升卅四項、調降三一五○項。

健保署醫審及藥品組長黃育文表示，因受到去年生理食鹽水缺貨影響，目前國內市場還在回穩階段，查後藥價調整比率僅百分之廿四；另外，避免缺藥，向食藥署通報缺藥藥品或專案製造輸入、製造許可證不到三張的稀缺藥品，以及臨床必要用藥、抗生素等，均不予調價。

此波藥價調降，用量較多的藥物是降膽固醇用藥「冠脂妥」、高血壓用藥「脈優」、治療粥狀動脈栓塞的「保栓通」。黃育文表示，「冠脂妥」每年用量一點五億顆，從十一點五元降到十點三元；「脈優」每年用量二點二四億顆，從三點零九元降到二點八七元；「保栓通」每年用量七點二七億顆，從卅一點九降到廿九點九元。

三千多項健保用藥藥費變低，但民眾常用的知名感冒藥「普拿疼伏冒全系列」卻將於四月起調漲建議零售價，漲幅約在百分之五至六點五之間，儘管業者強調「僅供參考，並無強制」，但基層藥師協會理事長沈采穎指出，知名成藥先喊漲，加上四月可能漲電價，恐帶動成藥、指示用藥一波漲價壓力。

去年七月起「普拿疼止痛藥系列產品」建議零售價平均漲幅為百分之八到十，業者預告將於今年四月起調整「普拿疼伏冒全系列產品」建議零售價與產品進價，共七大類、十三個品項調高售價，其中以「普拿疼伏冒熱飲檸檬廿入」調漲價格和漲幅均為最高，從四五九元調至四八九元，增加卅元，漲幅為百分之六點五四。