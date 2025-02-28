西半部空品亮紅燈 今高溫30度

受到高壓迴流及東南風影響，擴散條件差，西半部多縣市昨霧茫茫一片，空品亮紅燈。環境部表示，今天除了東半部空氣品質良好外，西半部均不理想，其中北部、雲嘉南、高屏空品區等，甚至會達到對所有族群不健康的「紅色警示」等級，提醒民眾外出要留意。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今起二二八連假期間，各地都是多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨，高溫上看廿五至卅度，夜晚及清晨也有十八至廿度。

根據環境部監測，由於整個環境風場為偏東風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，導致汙染物易累積，西半部多地空品監測站昨紛紛亮紅燈，其中桃園、新竹、苗栗、台中、彰化等五縣市，一度能見度更低於兩百公尺。

受濃霧影響，昨天台中機場、馬祖南竿及北竿機場不少航班暫停起降，經統計，昨天台中機場共影響十架次，馬祖兩機場約影響十四架次。交通部航港局也啟動海空聯防機制，昨天晚間基隆往馬祖「台馬之星」，及今天上午九時三十分由馬祖南竿經東引返回基隆航班，均可供民眾搭乘利用。

環境部表示，北部、雲嘉南、高屏空品亮紅燈，竹苗、中部地區今短時間可能達紅色警示等級；明天中部以北地區、基隆北海岸、金門、馬祖及清晨南部地區易有局部霧或低雲，中部以北地區短時間可能達紅色警示等級。

至於國道路況方面，高速公路局表示，預估連假期間尖峰時段將有大量旅遊車潮，重點壅塞路段包括國一南向高架機場系統至楊梅端、楊梅至頭份等十路段，其中國五南向南港系統至頭城，約清晨五時就有車潮，一直到下午四時緩解，至少得塞十一個小時。