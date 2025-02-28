快訊

台鹽綠能弊案移審 台南地院裁定陳啓昱3人羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

西半部空品亮紅燈 今高溫30度

聯合報／ 記者李柏澔周湘芸／台北報導
228連假西半部空氣品質均不理想，其中北部、雲嘉南、高屏空品區等，甚至會達到對所有族群不健康的「紅色警示」等級。聯合報系資料照片
228連假西半部空氣品質均不理想，其中北部、雲嘉南、高屏空品區等，甚至會達到對所有族群不健康的「紅色警示」等級。聯合報系資料照片

受到高壓迴流及東南風影響，擴散條件差，西半部多縣市昨霧茫茫一片，空品亮紅燈。環境部表示，今天除了東半部空氣品質良好外，西半部均不理想，其中北部、雲嘉南、高屏空品區等，甚至會達到對所有族群不健康的「紅色警示」等級，提醒民眾外出要留意。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今起二二八連假期間，各地都是多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨，高溫上看廿五至卅度，夜晚及清晨也有十八至廿度。

根據環境部監測，由於整個環境風場為偏東風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，導致汙染物易累積，西半部多地空品監測站昨紛紛亮紅燈，其中桃園、新竹、苗栗、台中、彰化等五縣市，一度能見度更低於兩百公尺。

受濃霧影響，昨天台中機場馬祖南竿及北竿機場不少航班暫停起降，經統計，昨天台中機場共影響十架次，馬祖兩機場約影響十四架次。交通部航港局也啟動海空聯防機制，昨天晚間基隆往馬祖「台馬之星」，及今天上午九時三十分由馬祖南竿經東引返回基隆航班，均可供民眾搭乘利用。

環境部表示，北部、雲嘉南、高屏空品亮紅燈，竹苗、中部地區今短時間可能達紅色警示等級；明天中部以北地區、基隆北海岸、金門、馬祖及清晨南部地區易有局部霧或低雲，中部以北地區短時間可能達紅色警示等級。

至於國道路況方面，高速公路局表示，預估連假期間尖峰時段將有大量旅遊車潮，重點壅塞路段包括國一南向高架機場系統至楊梅端、楊梅至頭份等十路段，其中國五南向南港系統至頭城，約清晨五時就有車潮，一直到下午四時緩解，至少得塞十一個小時。

基隆 機場 馬祖

延伸閱讀

擴散差空品不佳台中市區灰濛濛 中火5機組降載減排

西半部空品惡化 桃園與基北北啟動聯合應變

統一大智通物流中心2027啟用 基隆近10年最大投資

馬祖今、明恐霧鎖機場 基隆往返馬祖船班尚有空位

相關新聞

亂倒廢棄物擬最重判7年 挨批太輕

廢棄物非法棄置事件層出不窮，環境部擬修法將不法掩埋廢棄物的最高刑責從現行的五年改為七年。不過環團質疑，僅提高不法掩埋廢棄...

西半部空品亮紅燈 今高溫30度

受到高壓迴流及東南風影響，擴散條件差，西半部多縣市昨霧茫茫一片，空品亮紅燈。環境部表示，今天除了東半部空氣品質良好外，西...

藥價調整3184項4月上路 健保少支出48.51億

衛福部健保署昨公布藥價調整最新結果，新藥價預計四月一日上路，調整品項三一八四項，調整後健保減少支出四八點五一億元，調幅達...

健康主題館／減重五花八門 當心愈減愈肥

● 愛吃零食先戒斷再吃減肥餐 否則愈減愈肥

廣角鏡／阿里山花季 假日交管

阿里山花季將於三月十日至四月十日登場，交通部公路局將於花季前兩日（三月八日）至四月十日的例假日及連續假期上午六時至十一時...

3月徵文主題／我的早安圖

「早安、平安是福…」、「早安、福氣相隨…」，起床後互傳早安圖，聯繫情誼，已是許多銀髮族日常生活，你也樂此不疲，或覺壓力沉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。