亂倒廢棄物擬最重判7年 挨批太輕

廢棄物非法棄置事件層出不窮，環境部擬修法將不法掩埋廢棄物的最高刑責從現行的五年改為七年。不過環團質疑，僅提高不法掩埋廢棄物最高刑度，罰責過低，根本無法有效嚇阻違法犯罪，恐淪為安慰劑草案，批評環境部是補破網式修法。

高雄馬頭山日前才爆遭偷埋鋁渣、飛灰等廢棄物，七名嫌犯僅以五至八萬元不等交保引眾怒，也引發濫倒廢土、廢棄物罰責過輕的討論。

為此，環境部擬修「廢棄物清理法」強化管理機制，另資源回收再利用法則預計修法改為「資源循環推動法（暫名）」，修法方向包括引進科技執法數位治理、精進應回收廢棄物管理，完備延伸生產者責任、健全再利用管理權責、重罰嚴懲追究棄置等，昨天也為此召開兩法的修正草案研商會。

根據環境部規畫，未依廢棄物清理法規定棄置廢棄物等行為，最高可處一年至五年有期徒刑，未來擬修法將最高刑度提高至七年；針對棄置地點如為生態敏感者，草案也將刑度提高為三年至十年有期徒刑。此外，為避免非法棄置者遭檢調查獲後迅速脫產，此次也修訂廢清法，環保機關於調查預估清理費用後將可提前向行政法院聲請假扣押，啟動債權保全。

不過監督施政聯盟召集人陳椒華指出，環境部長彭啓明曾說廢棄物管理已瀕臨崩壞，要修法重罰，但這次廢清法修正，沒有看到部長所謂的重罰，不法掩埋廢棄物的最高刑責只從現行的五年改為七年，不法行為人會怕嗎？

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰也說，環境部只提高最重本刑，但大部分罪犯只會被輕判一、二年，卻可能獲利上億，比毒品還好賺，等於變相鼓勵棄置廢棄物，應該是將最輕本刑提高至五年，否則台灣依然會是廢土及廢棄物天堂。

監督施政聯盟執行長許心欣說，台灣土地早就因為不法傾倒廢棄物廢土而千瘡百孔，但環境部修法一拖再拖，這次終於等到修正，但草案真有對症下藥嗎？光是加重裁罰這項，就令人無法滿意，恐怕只是自欺欺人的安慰劑而已。

看守台灣協會秘書長謝和霖則認為應加強源頭管理、流向申報。他表示，非法棄置或處理的罰則給予法官太多量刑空間，有時會判太輕，有時反過重，建議修法授權由中央主管機關委託學術機構評估、建立不同種類廢棄物的危害性資料庫，將廢棄物危害性與量體之乘積定義為危害當量，並以每一單位廢棄物危害當量應罰多少錢、關多久，讓法官有清楚的裁罰依據。

對此，環境部資源循環署副署長林健三說，外界對修法的意見都會納入考量，昨天只是研商會，後續草案才會正式預告，希望能在這個會期送進入立院審議。