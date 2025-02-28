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3月徵文主題／我的早安圖

聯合報／ 本報訊

「早安、平安是福…」、「早安、福氣相隨…」，起床後互傳早安圖，聯繫情誼，已是許多銀髮族日常生活，你也樂此不疲，或覺壓力沉重，歡迎分享甘苦談、溫馨的小故事。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，請提供自製的早安圖片，3月15日截稿。

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