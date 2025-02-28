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年輕存骨本 每周運動150分鐘防骨鬆

聯合報／ 記者林則澄／台北報導
預防骨質疏鬆，年輕時應建立足夠的骨本，可透過飲食與運動，確保骨骼健康。圖／123RF
預防骨質疏鬆，年輕時應建立足夠的骨本，可透過飲食與運動，確保骨骼健康。圖／123RF

一名19歲女大生，因過度節食罹患厭食症，體型消瘦的她，在家庭紛爭時只被母親輕拉一把，竟導致手部骨折。就醫檢查發現，她的骨密度僅-3.6，等同於80歲老年人。由於骨質嚴重流失、鋼板無法固定，骨骼失去增生能力，因此長期臥床，兩年後，因營養不良、免疫力衰退，在褥瘡與吸入性肺炎等病症影響下，不幸去世。

長庚醫院骨科主治醫師葉文凌指出，骨質流失速度因人而異，多在40歲後加快，因此，預防關鍵在於年輕時應建立足夠的骨本，透過飲食與運動，確保骨骼健康；反之若長期營養不均衡、缺乏運動，或有肌少症、甚至以極端方式減肥，可能愈早導致骨質疏鬆

維持骨骼健康，需攝取充足蛋白質、鈣、脂肪與維生素D，可從深綠色蔬菜、乳製品、魚類等獲得。脂肪有助於鈣與維生素D的吸收，每周曬太陽20至30分鐘也有助維生素D合成。但應避免攝取過多的鈉與咖啡因，高鹽飲食會加重腎臟負擔，若短時間內攝取超過800毫克咖啡因，將不利鈣吸收。

葉文凌表示，若缺乏運動，可能加速骨質流失，但只要肌肉量足夠，較不會骨質疏鬆，因為肌肉與骨骼密切相關，運動可刺激造骨細胞分泌骨質，延緩流失。建議每周至少進行150分鐘抗阻力或對抗性運動，如打球、重量訓練等，相較於慢跑、游泳等有氧運動，更能促進大肌群收縮，增加肌肉量與肌耐力，促進骨質增生，減緩流失速度。

年輕人骨質疏鬆多與疾病或藥物有關，如惡性腫瘤、自體免疫疾病，或服用類固醇、免疫抑制劑等，都會抑制造骨細胞運作，導致骨質流失。葉文凌說，女性40歲後雌激素濃度下降，60歲後流失更明顯，骨質疏鬆風險上升；男性的雄性激素雖然在40歲後下降，但變化較平穩，因此男性骨質疏鬆多在60歲後發生。女性老年期骨折風險約為男性2倍，因此更應關注骨骼健康。

運動 骨質疏鬆

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