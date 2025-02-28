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健康你我他／拒當「三等」公民 勤運動趕走病魔
四年前突來身體不適，走路平衡感有異，手指頭偶會顫抖，舉筆書寫常感無力，且愈寫愈小。就醫檢查診斷為初期巴金森氏症，當下晴天霹靂，猶如掉入萬丈深淵。
好一陣的抑鬱寡歡，頹唐消沉，幸而有家人的溫馨關懷，自我意識到怎可淪為「等吃飯、等吃藥、等睡覺」的三等公民？唯有振作精神才能克服這不速之客。於是遵醫囑按時服藥、多運動、樂觀面對，期盼逐步走出陰霾，迎向新生活。
上千個日子以來，我每日晨間超慢跑，拉筋還陽，促進血液循環；打太極氣功，吐納調息，舒展脈絡；外出散步，欣賞美景，悠然暢寄；騎腳踏車，增強體力和肌力；默寫心經，沉澱心靈，找回自己。
一路走來，難免曲折，成效雖然不很顯著，但自覺症狀有緩解現象，其中寫字變小改善最大，提筆可以揮灑自如了，甚是欣慰。
近期聽說初期巴金森氏症前五年是蜜月期，此後恐有惡化現象，不覺心驚膽顫，心想我將邁入第五個年頭了，是否將面臨黑白的人生？回診時，醫師斥為無稽之談，強調雖然是不可逆疾病，但因人而異，惡化也不同，不必嚇自己，運動的習慣不可間斷，才能延緩病程。聽完醫師的一席話，寬心不少。
值此新春，我的健康計畫：就是堅持正念，相信運動能驅離病魔，不棄不餒，繼續加油，必能翻轉人生。
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