健康主題館／減重五花八門 當心愈減愈肥

● 愛吃零食先戒斷再吃減肥餐 否則愈減愈肥

● 養腸道菌減重 新型「4+2R代謝飲食法」正夯

隨著健康意識提升，減重方法也加入不少強調「健康」的元素，過去常見「熱量赤字減脂法」，近年則流行「間歇性斷食法」、「高蛋白低碳水飲食」、「4+2R代謝飲食法」等。其中最新「4+2R代謝飲食法」是透過調整飲食養好腸道菌，達到減重效果，但坊間減重方式五花八門，不是每種都適合每個人，錯誤減重可能傷身，甚至會愈減愈肥。

熱量赤字減脂 恐代謝異常

台北醫學大學附設醫院體重管理中心營養師李佩芬說，「熱量赤字減脂法」是過去最常見的減重方法，透過減少進食，讓身體獲取極低熱量，通常採行這種減脂法的人，可「短時間」達到減重效果，但後續只要恢復正常飲食，體重會立刻回復，如果經常施行此減脂法，恐身體的代謝出現「永久性」的影響，代謝異常而影響到整體身體健康。

間歇性52斷食 易低血糖

近年流行的「間歇性斷食法」，如168斷食、52斷食法，168斷食法是指一天禁食16小時，只吃8小時；52斷食法則是一周7天有5天正常吃、2天採取限制性飲食，每天熱量最多攝取500到600大卡。間歇性斷食是透過身體儲存肝醣約12小時就會用完的原理，所以採斷食超過12小後，身體會改用脂肪作為熱量來源，以達到減重效果。

52斷食法較不適合糖尿病患者，在限制性飲食的2天，易因攝取過低熱量出現「低血糖」狀況，若糖尿病患者又服用降血糖藥物，恐使低血糖狀況更嚴重。通常糖尿病患除了服用藥物，也要調整飲食，如果需要減重應該諮詢醫師或營養師，最怕「不自律」或服藥不聽從醫囑的患者，若是難以確實飲控的患者，千萬別嘗試斷食法減肥。

高蛋白低碳水 營養易失衡

現代人受到健身風氣影響，常使用「高蛋白低碳水飲食法」減重，李佩芬表示，此減重法是吃下大量的高蛋白及低碳水的食物，高蛋白食物如牛肉、雞胸肉等，低碳水則是盡量不吃米飯等食物。往往容易減去肌肉中的肝醣及水分，但碳水化合物會參與身體多種代謝，有些運用該飲食法到極致的人，最後恐會完全不吃碳水化合物，反而會出現營養失衡導致代謝異常的現象。

採用高蛋白低碳水飲食法減重失敗的人，李佩芬發現，大多數有「吃零食、吃太油」的共通點，愛吃零食者的失敗關鍵是在碳水化合物，當正餐的碳水化合物尤其是米飯吃太少，會觸發下午或消夜時吃更多零食，容易有零食成癮症，建議應先戒斷零食，調整好生活習慣。

4階段減肥 改變腸道菌相

2021年開始流行「4+2R代謝飲食法」，主要是透過調整飲食習慣來改善腸道健康與代謝狀況，採4階段進行減重，第1階段稱為R1，僅攝取豆漿與高蛋白粉，啟動生酮代謝後，進入到R2階段，維持喝豆漿與高蛋白粉，但加上大量蔬菜、豆腐等植物性蛋白與少量蛋類，當身體適應，再啟動到R3階段，原本R2階段的食物，再加上魚類、海鮮與更多低脂蛋白質及堅果。

R1到R3階段，主要是透過生酮代謝重整腸道，後續加上可幫助腸胃道養出好菌的食物，重新整頓腸胃道，R4階段即恢復正常飲食，但仍維持高纖、低油脂、原型食物、多植物性蛋白質原則。

李佩芬說，因為腸道重新調整，加上調整過程中都盡可能吃原型食物，飲食改變後，食量變小，攝取的熱量會比過去少，腸道菌相改變、習慣的飲食種類也會改變，可達到減重效果。

先諮詢專業 再調整飲食

李佩芬表示，每種飲食法都有其優缺點，選擇時應根據個人體質、生活習慣及健康狀況來決定。健康減重的關鍵，在於均衡飲食與適量運動，建議在進行任何飲食調整前，先諮詢專業營養師或醫師，以確保身體能夠適應並獲得最佳的健康效果。