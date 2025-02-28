桃園市羅浮設洗腎中心 腎友免奔波下山

桃園市復興區32名血液透析患者，一周需下山3天，單趟超過1.5小時，市府衛生局在羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，共有7床血液透析床及1間診間，3月3日進駐，避免舟車勞頓，

復興區羅浮多功能辦公廳內的「復興區洗腎中心」昨天揭牌，衛生局委託台北醫學大學新國民醫院管理，復興區長蘇佐璽說，洗腎中心在復興區市中心，區民不用跑到山下，且能享有最新最好醫療設備。

衛生局指出，中央健康保險署統計及復興區衛生所調查，去年9月設籍復興區且定期血液透析患者61人，其中實際居住32人，每周3次洗腎，且單程車程就要1.5小時以上，風雨無阻且舟車勞頓，不僅勞累影響健康，也讓家人擔憂。

桃園市長張善政表示，2年多前剛上任時，就接到地方反映復興區血液透析患者相當多，因此想辦法要成立洗腎中心，感謝獅子會捐贈5部血液透析機，及衛生局找到高水準的醫療機構，幫忙營運偏鄉小診所，洗腎中心可能是第1個由地方政府支持的，對地方醫療幫助大，也能造福地方。

復興區洗腎中心設置7床血液透析床及1間診間，將提供周一至周六上午及下午的洗腎和門診服務，新國民醫院長蘇裕謀表示，中心3月3日進駐，將於3月中旬由北醫體系腎臟科教授級主治醫師輪值看診，提供醫學中心級的洗腎醫療服務。