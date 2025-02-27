健保署公告3184項藥價調整4月上路 減少支出48.51億元
衛福部健保署2月27日公布今年藥品價格調整最新結果，新藥價4月1日上路，調整品項3184項，調整後減少健保支出48.51億元，整體調幅2.3％。健保署醫審及藥品組長黃育文表示，受到輸液短缺與及缺藥等因素影響，今年藥價調整項目是歷年最少，調降藥品中用量較多的藥物，包括療粥狀動脈栓塞的保栓通、降膽固醇用藥冠脂妥等。
健保署自民國一○二年起試辦「全民健康保險藥品費用分配比率目標制方案（ＤＥＴ）」，預設每年藥費支出目標值，並考量藥品需求、必須性及基本價保障等，例行性調整藥費。此次調查約1.3萬項藥品，其中調整3184項，分別有調升34項、調降3150項，調整幅度約2.37％，影響金額約48.51億元。
黃育文說，調查後有調整藥品比率僅24%，因受到是去年生理食鹽水缺貨事件影響，國內市場還在回穩階段；另外，避免缺藥，向食藥署通報缺藥藥品或專案製造輸入、製造許可證不到三張的稀缺藥品，以及臨床必要用藥、抗生素等，藥價都不會調整。
根據健保申報量統計，黃育文表示，此波藥價調降，量較多的是降膽固醇藥物「冠脂妥」、高血壓用藥「脈優錠」，以及治療粥狀動脈栓塞的「保栓通」。冠脂妥每年用量1.5億顆，價格從11.5元降到10.3元；優錠每年用量2.24億顆，價錢從3.09元降到2.87元；保栓通則是每年用量7.27億顆，價錢從31.9降到29.9元。
「全民健康保險藥品費用分配比率目標制方案（ＤＥＴ）」調整藥品分為兩種，一為包含第一類藥品未過專利期藥品，以及過專利期超過5年的第三類藥品，統一在每年4月1日有新藥價生效，影響項目較多；第二種為過專利期5年內的藥物，一季調整一次。
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