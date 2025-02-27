與缺乏社交有關…失智症盛行率偏高 學者教「健腦小活動」

失智症數量增加，學者觀察，這與長輩缺乏社交有關，新北市社會局結合馬偕醫學院推動USR大學社會責任實踐計畫，由護理學系副教授陳怡亨專程到社區為長輩上課，教長輩認識失智症與如何預防。

近年數起社會悲劇發生後，經查個案都沒有相關紀錄，包含昨日瑞芳母未通報女兒離世6年等，陳怡亨表示，社區長輩的失智症盛行率65歲以上有7.99％，80歲以上則高達16％。

陳怡亨說，當長輩走路變慢、無法爬樓梯、話說不完整、偶而會斷片、大小便失常等，這些都是失智症的前兆，失智症是因為大腦病症導致而成，會影響記憶、思考、語言、行為和日常生活的能力，而且時間可能長達15年。

陳怡亨表示，失智症可分為退化型、血管型和其他型，其中退化型阿茲海默症佔56.88％為最高，腦血管病變引起的血管型佔22.91％，其他型巴金森氏佔7.12％。誘發失智症的因子除年齡、基因、家族史外，慢性病如三高、肥胖、個人的生活作息不正常、飲食習慣不佳如過量菸酒、缺乏運動、缺乏社交或接觸鉛、汞等毒性物質都有關聯。