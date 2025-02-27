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與缺乏社交有關…失智症盛行率偏高 學者教「健腦小活動」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
學者建議，長者要有維持社交圈，還要玩健腦小活動來預防失智症。記者江婉儀／攝影
學者建議，長者要有維持社交圈，還要玩健腦小活動來預防失智症。記者江婉儀／攝影

失智症數量增加，學者觀察，這與長輩缺乏社交有關，新北市社會局結合馬偕醫學院推動USR大學社會責任實踐計畫，由護理學系副教授陳怡亨專程到社區為長輩上課，教長輩認識失智症與如何預防。

近年數起社會悲劇發生後，經查個案都沒有相關紀錄，包含昨日瑞芳母未通報女兒離世6年等，陳怡亨表示，社區長輩的失智症盛行率65歲以上有7.99％，80歲以上則高達16％。

陳怡亨說，當長輩走路變慢、無法爬樓梯、話說不完整、偶而會斷片、大小便失常等，這些都是失智症的前兆，失智症是因為大腦病症導致而成，會影響記憶、思考、語言、行為和日常生活的能力，而且時間可能長達15年。

陳怡亨表示，失智症可分為退化型、血管型和其他型，其中退化型阿茲海默症佔56.88％為最高，腦血管病變引起的血管型佔22.91％，其他型巴金森氏佔7.12％。誘發失智症的因子除年齡、基因、家族史外，慢性病如三高、肥胖、個人的生活作息不正常、飲食習慣不佳如過量菸酒、缺乏運動、缺乏社交或接觸鉛、汞等毒性物質都有關聯。

一位70歲的簡姓阿嬤表示，她經醫師診斷已經罹患失智症，醫師開藥給她吃，她擔心要吃一輩子。陳怡亨表示，失智症是不可逆的症狀，只能延緩，她教大家幾個健腦的小活動，如平舉換手勢，能訓練反應力和專注力；扶著桌沿單腳站立順時鐘畫圓圈，可以訓練平衡力。另外要多喝水，吃飯前做做口腔操、多咀嚼食物等，也能排毒、吸收營養。最重要是有社交圈，避免孤寂感。

馬偕醫學院護理學系副教授陳怡亨表示，缺乏社交也是造成失智症的危險因子。記者江婉儀／攝影
馬偕醫學院護理學系副教授陳怡亨表示，缺乏社交也是造成失智症的危險因子。記者江婉儀／攝影

失智症 社交 長輩

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